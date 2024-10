Le pagelle. Paganini ovunque, Vukovic sbaglia

Vukovic 5,5: ben protetto dal reparto difensivo, fa da spettatore nel primo tempo. Dopo una brutta uscita sul gol di Parravicini cerca di farsi perdonare con un paio di belle parate nel finale

Coppola 5,5: dopo una discreta partita, giocata con grinta e determinazione, viene espulso per doppia ammonizione a cinque minuti dal termine

Neri s.v. (dal 10’ Palomba 6: solo la traversa gli dice di no sul finire di primo tempo. Preciso in fase difensiva)

Bove 6,5: Pericoloso in avanti e attento dietro. Si fa notare a fine primo tempo con un’incornata da corner e nella ripresa con una conclusione murata in areaZoia 5,5: timido e mai pericoloso. I pochi spazi che trova il Sestri sono spesso nella sua zonaPaganini 7: Prezioso. Riconquista ogni pallone che transita dalle sue parti, ostacolando la costruzione ligure. Arriva puntuale in area piccola al 48’ a insaccare la sponda aerea di Nicastro

Orellana 6: scandisce il ritmo di questa Vis, seppur con qualche palla persa di troppo, in un buon primo tempo in cui sforna una prodezza che chiama al miracolo Anacoura. Si spegne in una ripresa nervosa

Pucciarelli 6,5: a centrocampo è una diga. Prova a innescare i compagni con alcuni lanci, però non sfruttati al meglio

Peixoto 6: pericoloso. Con qualche cross insidioso impensierisce la retroguardia ligure. È sua l’imbucata per Orellana che porta al corner del vantaggio. Esce però subito dopo per infortunio

(dal 48’ Di Paola 5,5: complice un secondo tempo nervoso, non riesce a dare alla Vis il cambio di marcia che da lui ci si aspetta)

Nicastro 6,5: Lucido nonostante il nervosismo. Pur essendospesso coinvolto nei frequenti screzi di una partita rovente impreziosisce la sua prestazione con un diversi spunti. Degna di nota la sponda aerea fornita a Paganini in occasione del gol del momentaneo vantaggio

Cannavò 6: reattivo. Buono lo spunto alla mezz’ora, dove viene chiuso da Pane sul più bello. È insidioso per la difesa ligure anche se spesso erra nell’ ultima scelta (dall’83’ Okoro 6: con un poderosa accelerata dimostra la voglia che ha d’incidere negli ultimi minuti del match, fortemente condizionati, però, dall’inferiorità numerica)

Sestri Levante: Anacoura 6,5 , Primasso 6, (dal 53’ Brugugnone 5,5) Pane 6,5, Valentini 6, Montebugnoli 6 (dall’83’ Nenci 6), Nunziatini 5,5, Raggio Garibaldi 6, Conti 6 (dall’83’ Oneto 6), Furno 5,5, Clemenza 6,5, Parravicini 6,5 (dal 73’ Pavanello 6). All: Scotto Andrea 6

Arbitro Aleksandar Djurdjevic 5: incide pesantemente scegliendo la strada dei cartellini, troppi. Sono diverse le occasioni su cui la Vis può recriminare. Generoso il primo giallo a Coppola. Un rigore sull’ultima azione avrebbe potuto far prendere una piega diversa alla gara.