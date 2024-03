Le pagelle. Perucchini Spiderman. Radicchio le fa grosse e provoca due rigori

Perucchini 7: dopo un quarto d’ora para il rigore a Sylla, non può nulla sul successivo di Lisi, né sulla staffilata di Paz. In apertura di ripresa grandissima parata su Kouan, dopo la mezz’ora si ripete su Seghetti.

Cella 5,5: gioca la sua onesta partita ma senza brillare

Pasini 5,5: gara attenta sul diretto avversario, nella ripresa si perde Seghetti in un momento d’amnesia. Radicchio 4: ingenuo sul fallo da rigore commesso su Sylla, sprovveduto su quello su Iannoni. Due rigori in una partita lo consegneranno alla storia.

Marenco 5: poco più di mezz’ora e subito protagonista di un paio di falli gratuiti.

Barnabà 5: soffre Lisi, oltre la metà campo non si vede praticamente mai. Clemente 5,5: il suo ingresso prova a dare un po’ di vitalità sulla fascia ma sbaglia troppo.

Saco 5,5: nell’inedito ruolo di mediano, almeno ci mette la grinta.

Gatto 5,5: l’unico che in mezzo al campo cerchi di dare un po’ d’ordine. Martina 5: appare incerto su Paz in occasione del raddoppio del Perugia, per il resto irriconoscibile. Energe 4,5: lento, privo di idee, spreca la prima buona occasione, poi spesso in ritardo, sbaglia anche gli appoggi facili. Moretti 5: si gioca bene il giallo su Seghetti in contropiede, ma in attacco non riesce a produrre nulla di utile.

Giampaolo 6: quasi tutta la ripresa da attaccante centrale, che non è il suo ruolo, dopo la mezz’ora chiama Adamonis al primo e unico intervento.

Cioffi 5,5: inconsistente in avanti, rare le giocate, ma almeno batte le punizioni e ci prova. Basso ng: perde tutti i palloni che può. D’Eramo ng: si rivede in campo dopo una lunga assenza. Bentornato.

All. Noviello 5,5: la squadra è senza Spagnoli ma in avanti gioca solo palloni alti. Vero anche che le responsabilità di certe scelte non sono le sue.

g.p.