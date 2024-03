Le pagelle. Rossoni il migliore nel buio generale, Obi prova a dare idee

Neri F. 5,5: in ritardo sul primo gol. Poco dopo rischia molto in area su un uscita. Meglio nella ripresa quando, dopo avere subito il raddoppio, dice no al 3-1 ospite su tiro di Guadagni al 53’

Zagnoni 6: si catapulta in area allo scadere del primo tempo fallendo il gol del raddoppio

Tonucci 5,5: gara fisica su Yeboha che pressa anche lontano dall’area (42’Mattioli 5,5, perde la palla del terzo gol)

Rossoni 6,5: contrae Guadagni in avvio di partita e si ripete pochi minuti dopo sbrogliando la matassa in area. Preciso negli anticipi e provvidenziale nelle chiusure, bolla Rizzo Pinna fino alla metà campo e tiene a galla il reparto. Il migliore dei suoi.

Pucciarelli 5,5: al 38’ potrebbe battere a rete ma preferisce un passaggio in area, per il resto poco reattivo e pericoloso se non al 70’ con una girata alta.

Nicastro 5,5: gara sporca vivacizzata da qualche lampo come il fendente al 43’ deviato in tuffo da Chiorra. Troppo poco. (56’ Molina 5 sbaglia un gol clamoroso all’80’)

Di Paola 6: sblocca il risultato con un bolide che piega le mani a Chiorra che era stato perfetto fino a quel momento. Anticipato di un soffio da Cangianiello al 45’ quando potrebbe raddoppiare

Peixoto 5,5: suo il primo tiro in porta della Vis al 23’, una punizione che Chiorra sventa in angolo deviando sopra la traversa. Poi però al 46’perde Tiritiello che fa lo anticipa in area e con un gran tiro fa 2-1. (76’Kemayou ng)

Karlsson 6: si procura la punizione del gol, fa da sponda ai compagni e pressando il portiere quasi lo costringe a una sorta di autorete nella ripresa. Sempre in agguato nonostante pochi palloni invitanti per lui.

Valdifiori 5,5: subisce un gran pestone all’inizio, si vede poco. (56’ Obi 6. Mette un po’ di ordine)

Rossetti 5,5: al 10’ perde Tiritiello in area che per poco non segna di testa. Gara senza spunti di rilievo.

LUCCHESE: Chiorra 6, Tiritiello 7, Rizzo Pinna 7, Tumbarello 6,5, Quirini 6, Astrologo 6. (72’Aragna ng), Sabbione 6, Benassai 6, Cangianiello 6,5, Yeboah 6 (Magnaghi ng), Guadagni 6.5 (70’ Russo ng).

Arbitro Baratta di Rossano: 6