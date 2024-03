Le pagelle. Un errore decisivo in difesa condiziona la gara

Neri F. 6,5: incolpevole sul gol, sbroglia diverse situazioni scabrose neutralizzando Pierozzi, sventando in uscita una palla su cui i compagni tentennano e annullando un gol fatto a Berti con un gran volo sulla destra. Nella ripresa dice no a Kargbo.

Zagnoni 5,5: clamoroso il gol sbagliato al 37’ a botta sicura davanti al portiere, si fa sovrastare da Ogunseye nel gol del raddopio.

Tonucci 5,5: si fa sorprendere da Berti che, lasciato solo al centro dell’area, decide la partita, manca la palla del pari al 62’.

Pucciarelli 6: partenza a razzo, addomestica palloni e specie dopo il gol dello svantaggio tiene su la squadra, pur mancando il colpo. Sfiora il pari nella ripresa di testa e reclama giustamente un rigore al 64’.

Nicastro 5: non vede palla, perde i duelli aerei con uno specialista come Prestia. (72’Karlsson ng)

Di Paola 6: al 12’ prova il colpo a sorpresa su indecisione di Silvestri, ma il suo tiro è troppo laterale. Lavora una quantità di palloni e si porta avanti, senza però trovare mai la porta o l’affondo

Neri G. 6,5: se la cava bene nella fascia sinistra, neutralizzando quattro situazioni nel primo tempo. Sceglie i tempi giusti su Kargbo e Sphendi. Salva un gol nella ripresa.

Peixoto 6: all’8 Pierozzi lo precede di testa e sfiora il vantaggio, si limita a tenere la posizione a volte in ritardo, timido quando deve ripartire. (84’Mamona ng)

Mattioli 6: prestazione autorevole.

Rossetti 6: solito lavoro di cucitura tra i reparti, se la Vis nel primo tempo resta in partita è anche per la sua applicazione difensiva, mai pericoloso però. (54’ Valdifiori 6, con lui la squadra sale e acquista in geometrie)

Iervolino 5,5: ci mette fisicità, cerca di fare densità, bene nella copertura dei centimetri, meno in fase propositiva, impreciso a volte

CESENA: Pisseri 6, Shpendi 6,5, Kargbo 6,5 (81’Ogunseye 6,5), Berti 7 (67’ Varone 5,5), Adamo 6,5, Prestia 6.5, De Rose 6 (84’ Chiarello ng), Pierozzi 5,5 (67’David ng), Piacentini 6 (46’ Sofi), Silvestri 6.5, Francesconi 6.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa: 5