Le squalifiche del giudice sportivo. Schiaffi all’avversario, 4 mesi di stop per il dirigente del Guardea

Nel dettaglio le squalifiche relative ai campionati dilettantistici. In Promozione inibizione fino al 31 luglio 2024 per il dirigente del Guardea Mario Piciucchi "perché, al termine della gara, colpiva con due schiaffi al volto un calciatore della squadra avversaria". In Prima categoria ammenda di 500 euro al Collepepe "perché, al 25’ del secondo tempo, in segno di protesta per un’espulsione, alcuni tifosi del Collepepe inveivano nei confronti del direttore di gara proferendo insulti razzisti". Nel campionato Juniores A2 sconfitta a tavolino per 3-0 al Madonna Alta perché l’arbitro non poteva portare a termine la gara , che vedeva in vantaggio il Don Bosco per 4-3, per la condotta di alcuni giocatori del Madonna Alta. A tal proposito squalifica fino al 15 settembre per Michele Bartolini "perché tentava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi per il pronto intervento di alcuni compagni e di alcuni dirigenti che glielo impedivano", fino al 15 agosto per Gianluca Becherini e 4 turni di stop per Alessandro Berti. In Under 17 A2 squalifica di 6 turni per Jacopo Gomes (Castel del Piano) "perché dopo essere stato espulso, prima dell’uscita dal campo si toglieva la divisa proferendo frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara".