Le squalifiche. Offende l’arbitro, schiaffi al rivale. Dieci giornate di stop a Paolino

Nel dettaglio le squalifiche fra i dilettanti dopo le gare del fine settimana. In Prima categoria squalifica di 10 gare per Francesco Paolino (Pontano) perché "espulso per doppia ammonizione, successivamente rivolgeva numerosi epiteti ingiuriosi nei confronti dell’arbitro. Accompagnato a forza negli spogliatoi usciva dallo stesso e si avvicinava al terreno di gioco e rivolgeva nuovamente gravi offese nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara, mentre la squadra avversaria stava facendo rientro nel proprio spogliatoio, il citato calciatore colpiva con uno schiaffo al volto un giocatore della squadra avversaria".

Nove turni per Roberto Gallo (Via Larga Marsciano) "perché, al termine della gara, correva verso l’arbitro e lo afferrava per il corpo stringendolo con entrambe le braccia".

Cinque giornate per Lorenzo Pellini (Nuova Attiglianese) "per essere entrato in campo senza autorizzazione ed avvicinatosi all’arbitro lo apostrofava con vari epiteti ingiuriosi. Ritardava l’uscita dal terreno di gioco e posizionatosi dietro la rete di recinzione reiterava ingiurie nei confronti del direttore di gara".

Nel campionato Under 19 regionale A2 stop di sei turni per Marco Fiorni (Guardea) "per aver colpito al volto e alle costole un giocatore della squadra avversaria causandogli una contusione all’occhio" e per Alessandro Silveri "per aver tirato un pugno ad un giocatore della squadra avversaria dando origine ad reazione violenta".