Le ultime. Tribuna Prato esaurita. Restano 350 biglietti

Tribuna Prato esaurita. Gli ultimi biglietti (1450 posti) sono stati venduti ieri. Per i pesaresi restano solo 350 biglietti di tribuna. Botteghini aperti oggi e domani. I tifosi della Recanatese hanno riempito il quarto pullman (320 biglietti disponibili del 588) . L’allenatore dei giallorossi Filippi ieri ha presentato la partita: "Abbiamo vissuto un’altra settimana di passione per arrivare all’appuntamento pronti e carichi al punto giusto. Dipende da noi: dobbiamo dare il centocinquanta per cento, con le unghie e con i denti per portare a casa la salvezza, fondamentale per la società e per la città e che rappresenterebbe il coronamento del duro lavoro fatto in questi mesi. Saranno 90 minuti nei quali i duelli faranno la differenza e nei quali siamo consapevoli che loro faranno di tutto per ribaltare questo minimo svantaggio. In realtà si parte alla pari".