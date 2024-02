Lecce-Fiorentina 3-2: clamoroso al Via del Mare, Piccoli e Dorgu la ribaltano nel recupero

Lecce, 2 febbraio 2024 - Anticipo del venerdì della ventitreesima giornata di Serie A che mette di fronte il Lecce e la Fiorentina. I padroni di casa non vincono dal sedici dicembre, nel 2-1 contro il Frosinone, e attualmente occupano il 14° posto in classifica con 21 punti, solo a +3 dalla zona rossa. D'Aversa deve fare a meno dello squalificato Ramadani, ma ci sarà Banda che partirà titolare. Dall'altra parte nelle ultime tre trend negativo anche per la Fiorentina di Italiano che ha raccolto due sconfitte e un pari, dunque con la voglia di tornare a centrare un successo per ritornare in zona Champions League in attesa dei match di Roma e Atalanta. Parte dalla panchina il Gallo Belotti perché davanti c'è Mbala Nzola con Beltràn nei tre dietro assieme al recuperato Sottil, fuori anche Arthur per affaticamento e Nikola Milenkovic in difesa. Arbitra il signor Giua di Olbia.

Primo tempo

Primi minuti dove le squadre si studiano, con una fase prolungata di palleggio da parte degli uomini di Italiano che vogliono provare subito a imporre il ritmo del match in questo venerdì sera. Fiorentina che rischia tantissimo al decimo, con il Lecce che crossa con Gallo, Kaba prende l'incrocio di testa e sulla ribattuta il più lesto è Almqvist che incorna ma trova la bella risposta di Terracciano che evita l'1-0. Possibile calcio di rigore per il Lecce al 14'! Almqvist viene atterrato da Martinez Quarta e Giua non ha dubbi e indica il dischetto, ma viene richiamato dalla sala Var che fa notare all'arbitro di Olbia che il contatto, per il quale è stato ammonito il centrale viola, è appena fuori area e dunque punizione dal limite. Sulla palla ci sono Oudin e Banda, calcia il primo che trova la rete dell'1-0! Punizione che passa tra Sottil e Bonaventura che si aprono in barriera e Terracciano può solo guardare la palla entrare alle sue spalle. Vediamo se ora la Fiorentina reagirà e tornerà a pressare alta come nei primissimi minuti di gioco o accuserà il colpo, di fatto il Lecce ha colpito alla prima occasione utile. Altro palo per il Lecce! Al ventiseiesimo contropiede dei salentini con Banda che corre sulla corsia e riceve, mette in mezzo un cross basso che Krstovic controlla e poi manda in porta centrando il legno. Di fatto, al momento, possesso palla sterile della squadra di Italiano, mentre i padroni di casa riescono sempre a creare qualcosa quando si fanno vedere dalle parti di Terracciano. Si fa vedere la Fiorentina al minuto 34 con Biraghi che crossa sul secondo palo sul quale arriva l'altro terzino, Davide Faraoni, che però di testa colpisce malissimo e per poco la palla non finisce in fallo laterale. Fase centrale del primo tempo senza grandi occasioni, con le due squadre che sono poco precise quando arrivano ai venti metri. Nell'unico minuto di recupero assegnato da Giua vola via ancora una volta Lameck Banda che entra in area dalla sinistra, rientra, punta Quarta, calcia in porta ma il difensore riesce a mandare la palla in angolo. Dal corner la palla arriva sulla testa di Blin che impatta bene, ma trova la pronta risposta di Terracciano. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Lecce grazie alla rete su punizione di Oudin, vantaggio meritato per gli uomini di Roberto D'Aversa.

Secondo tempo

Primi cambi per Italiano che ne cambia tre: Duncan, Quarta e Bonaventura fuori al posto di Mandragora, Milenkovic e Belotti. Prova subito a farsi vedere Belotti che va alla conclusione, facile preda di Falcone. Ancora Lecce propositivo con Almqvist prima, che viene fermato da Faraoni, poi con Krstovic che calcia forte col mancino da posizione insidiosa ma la palla termina alta sopra la traversa. Pareggia la Fiorentina al 50'! Azione insistita della Fiorentina, con la palla che viene controllata da fuori area dal neo entrato Mandragora che calcia di sinistro a incrociare e batte Falcone. Tutto da rifare per il Lecce che è stato punito al secondo tiro in porta della Fiorentina. Ora la gara si fa un po' più nervosa, il numero di contatti aumenta e, di conseguenza, anche quello delle proteste. Giua tiene il polso del match, cacciando anche fuori il preparatore dei portieri del Lecce per eccessive proteste. Sempre dalla sinistra si fanno vede i pugliesi, con un cross a cercare Krstovic che non ci arriva, poi il centravanti travolge Terracciano che non controlla la sfera ma c'è fallo in attacco. Cosa si è mangiato Banda al 64'! Erroraccio dell'ala col numero 22 che se ne va ancora una volta sulla sua fascia di competenza sfruttando un errore di Milenkovic che poi viene saltato salta l'ultimo uomo e arriva a tu per tu con Terracciano, prova a piazzarla col destro ma il tiro finisce addosso a Terracciano. Si rivede in campo Nico Gonzalez che entra al minuto 65 per Riccardo Sottil che chiude una partita opaca. Disastro Lecce che regala a Beltran il gol del 1-2 al 67'! Rinvio dal fondo di Falcone che batte corto per Baschirotto, il centrale torna indietro dal suo portiere che cerca di nuovo il difensore ma Beltran è sulla linea di passaggio e semplicemente toccando il pallone la mette in porta. Gol comico subito dal Lecce. Primo cambio per il Lecce: dentro Piccoli per Oudin, ora la squadra di D'Aversa sembra intontita perché in meno di venti minuti è sotto per 1-2. Torna a farsi vedere in avanti il Lecce con Blin che di testa non trova la porta, non per tantissimo. Iniziano ad arrivare anche i primi cartellini gialli: il primo ai danni di Luca Ranieri che era pure diffidato, il secondo per Lameck Banda che subito dopo lascia il campo per Sansone. Dodici da giocare più recupero, Itailano leva Beltran per mettere un difensore in più come Parisi, davanti rimangono Nzola e Belotti, mentre D'Aversa cerca nuova linfa offensiva con Sansone. Il Via del Mare prova a spingere i propri beniamini che cercano di riprendere questo match, ma ora il tempo è nemico e la Fiorentina è brava in fase di palleggio. Stava per chiuderla Belotti! L'ex Roma prende in pieno la traversa per chiudere una giocata in solitaria stupenda dove, fuori equilibrio, ha tentato una sorta di pallonetto al volo. Pareggia all'ultimo il Lecce. è 2-2 al 91' ha segnato Roberto Piccoli! Sugli sviluppi di un calcio di punizione per un fallo di Nico Gonzalez, Nzola prova a respingere ma la palla arriva a Piccoli che di testa anticipa tutti e fa pari. Clamoroso al Via del Mare, il Lecce va avanti 3-2 ha segnato Patrick Dorgu! Incredibile finale di questo anticipo di Serie A, con il Lecce che ribalta una partita che si era messa malissimo. Krstovic calcia forte verso la porta, Terracciano respinge ma Dorgu è lì pronto col piattone a far impazzire lo stadio. Roberto D'Aversa corre sotto la curva per esultare con i suoi giocatori e i suoi tifosi, finale folle. Finisce 3-2 per il Lecce contro la Fiorentina. Successo fondamentale per i pugliesi che provano a scappare dalla zona rossa della classifica, la Fiorentina di Italiano aveva tre punti in tasca al minuto 89' e dopo 3 giri di orologio si è ritrovata con un pugno di mosche.

Tabellini

Formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (Gonzalez, 75'); Kaba (Dorgu, 75'), Blin, Oudin (Piccoli, 68'); Almqvist, Krstovic, Banda (Sansone, 78')

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Martinez Quarta (Milenkovic, 46'), Faraoni; Duncan (Mandragora, 46'), Lopez; Sottil (Gonzalez, 65'), Beltràn (Parisi, 78'), Bonaventura (Belotti, 46'); Nzola

Reti: Oudin (LEC) 17', Mandragora (FIO) 50', Beltràn (FIO) 67', Piccoli (LEC) 90', Dorgu (LEC) 92'