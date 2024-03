Lecce, ufficiale gotti. D’Aversa, squalifica di quattro giornate

Dopo la testata, dopo l’esonero, arriva anche la squalifica per l’ormai ex tecnico del Lecce. Roberto D’Aversa per il Giudice Sportivo dovrà scontare quattro giornate (da quando avrà un nuovo incarico), prevista anche un’ammenda di 10mila euro a D’Aversa che è stato punito, come si legge nel comunicato, "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria" Henry. Nel frattempo il club ha annunciato l’arrivo del nuovo mister, Luca Gotti, ex Udinese. D’Aversa, a fine gara, si era scusato con tutti per il gesto che gli è costato poi anche la panchina della squadra pugliese. Per Henry una giornata di squalifica invece "per comportamento non regolamentare in campo e per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione".