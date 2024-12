La folle notte di Andy Pelmard a Lecce, inseguimento e arresto. Cosa è successo

Lecce, 19 dicembre 2024 – Patente ritirata, arresto ed esclusione dalla rosa della prima squadra. Si è conclusa nel peggiore dei modi per il difensore giallorosso Andy Pelmard, la cena natalizia organizzata dal Lecce Calcio il 17 dicembre scorso.

A fine serata il difensore francese classe 2000, in prestito dal Clermont, dopo aver accompagnato alcuni giocatori, avrebbe iniziato a circolare pericolosamente per le strade a bordo del proprio Suv, viaggiando anche in controsenso e soprattutto non fermandosi all'alt di un posto di blocco. Le forze dell'ordine, insospettite dalla sua condotta e dalla targa straniera, hanno avviato un inseguimento che si è concluso con l'arresto del calciatore.

Sul posto sono intervenuti alcuni compagni di squadra, il presidente Saverio Sticchi Damiani e il team manager Claudio Vino. Pelmard, che non parla italiano, è stato accompagnato in questura da alcuni compagni che hanno agevolato la traduzione con le forze dell'ordine. A Pelmard è stata contestata la guida in stato di ebbrezza e la resistenza a pubblico ufficiale, per non essersi fermato all'alt da parte della polizia. Accuse poi formalizzate in questura, dove il calciatore è stato condotto dagli agenti che lo hanno fermato, per poi essere rilasciato qualche ora dopo.

Con un duro comunicato l'Unione Sportiva Lecce ha condannato il comportamento del calciatore escludendolo con effetto immediato dalla rosa della prima squadra, in attesa di ulteriori approfondimenti sull’avvenuto. "L'U.S. Lecce, alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri – si legge nella nota diffusa dalla società giallorossa – condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società. L'U.S. Lecce – prosegue la nota –, nell'attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto, ha disposto con effetto immediato l'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni e ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione".