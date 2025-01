Lo svedese si presenta. Karlsson: "Infortuni e tanta concorrenza. Riparto dal Lecce»

"E’ stato tutto molto veloce: la chiacchierata al telefono con Corvino, l’aereo per Lecce, le parole di Giampaolo, il debutto. Dopo i primi giorni ero un po’ stanco...". Dopo essersi riposato Jesper Karlsson nei suoi cinque mesi al Lecce adesso dovrà però andare di fretta. Ieri per l’esterno d’attacco svedese, in prestito secco al Lecce fino a maggio, è stato giorno di presentazioni. "Ho parlato col Bologna – ha detto Karlsson – per individuare le migliori opportunità per il mio futuro. Che cosa non ha funzionato a Bologna? Dall’Eredivisie alla A c’è uno step importante e io ho avuto difficoltà a trovare spazio sia per problemi fisici che per la concorrenza dei compagni. Lecce era la soluzione migliore, anche perché sono arrivato a una fase della carriera in cui devo dimostrare il mio valore giocando ogni settimana e spero di poter trovare questa continuità qui. Comunque non ho dubbi: posso sicuramente aiutare il Lecce a raggiungere la salvezza".

Ieri Corvino ha dato anche un mezzo avviso di sfratto all’ex rossoblù Nicola Sansone: "Lavoriamo per altri due innesti. Due arriveranno e due andranno fuori lista: Oudin e Sansone".

m.v.