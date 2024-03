Lecco, sono giorni decisivi. Per restare in Serie B serve un miracolo salvezza. E la cessione non decolla

Il Lecco si divide tra impegni di campo e le tante voci di una possibile cessione. Sono giornate molto importanti in casa della compagine bluceleste che, lunedì di Pasquetta alle 15, affronta in casa il Cittadella in quella che è a tutti gli effetti una partita da ultima spiaggia, sempre che esistano ancora possibilità di salvezza oltre a quelle che fornisce la matematica. Ultimo a 10 punti dai playout, con ancora 24 (soli) punti a disposizione, il Lecco ha il dovere di provare a dare il massimo per cercare una salvezza che, se conquistata, avrebbe del miracoloso. La speranza è l’ultima a morire e i ragazzi di Aglietti si stanno allenando con grande professionalità per cercare di vincere, riprendere (leggermente) quota ed evitare un’altra batosta che renderebbe ancor più difficile il finale di stagione. Intanto dallo spogliatoio ci sono buone notizie: il portiere Lamanna e capitan Celjak hanno recuperato in pieno e sono a disposizione del tecnico. Dall’altra parte le trattative per la cessione del Lecco, ieri, non hanno fatto registrare nessuna novità, le voci si rincorrono ma con pochi passi concreti. Il patron Di Nunno martedì aveva confermato della possibile trattativa coi cinesi di Skyland Group e quindi con l’imprenditore Alex Lin, ma l’incontro è saltato. Un abboccamento c’è stato, ma non si può di certo parlare di trattativa in stato avanzato anche perché il patron chiede serietà e… soldi. La cifra si aggirerebbe intorno ai 3 mln di euro.