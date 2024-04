"Leo Turrini: Libertà di giudizio sulle donne arbitro a Inter-Torino, una questione di normalità"

Leo

Turrini

Se Maria Sole, Tiziana e Francesca dirigessero male Inter-Torino, dovremmo avere la libertà di dar loro 4 in pagella perché hanno sbagliato sul lavoro e stop, senza retropensieri.

Guardate, lo so che è difficile. Un ritardo socio-culturale cui molto contribuisce anche la narrazione mediatica non di rado sfocia in una deleteria interpretazione del politicamente corretto. Ma è tempo di darci, tutte e tutti, una mossa. Su un campo di calcio come in ufficio o in fabbrica.

Inter-Torino non deve passare alla storia perché la terna arbitrale sarà interamente al femminile. Deve diventare, semplicemente, una testimonianza di normalità.