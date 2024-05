L’esodo al benelli. Già quattro pullman di tifosi giallorossi

Sta andando oltre le migliori aspettative la prevendita e ieri la tifoseria organizzata ha annunciato di aver completato anche il quarto pullman per Pesaro. Si può stimare che i tagliandi acquistati dai sostenitori giallorossi siano circa 300 e per stasera il numero è destinato ad aumentare. Il settore ospiti del "Benelli" può contenere poco più di 400 spettatori e se non farà registrare il sold-out, ci si andrà molto vicino. Si viaggia spediti verso i tremila spettatori. Qualche incognita anche dalle condizioni meteo che prevedono una debole pioggia ma non sarà sicuramente qualche goccia a frenare il calore dei supporters.