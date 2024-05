LETTERA, VIS-RECANATI DA "PSICOTERAPEUTA». Andrea Marzi: "Se una partita diventa la metafora della vita»

Vis-Recanatese 4-3 è già entrata negli annali come qualcosa di più di una partita di calcio e il perché lo spiega in una lettera Andrea Marzi, psicoterapeuta: "Chi ha avuto la fortuna di essere allo Stadio Benelli di Pesaro domenica pomeriggio ha vissuto un momento esaltante di emozioni di una intensità che si incontra raramente. Dramma e sollievo si sono ripetutamente alternate per i tifosi dell’una e dell’altra squadra fino agli stordenti minuti finali.

Lo sport ha la capacità di condensare e simbolizzare le vicende della vita e quella di domenica era una partita speciale dove c’era tantissimo da perdere, la serie C ma anche lo status professionistico della Vis, e questo ha fatto vivere momenti di vera disperazione ai tifosi pesaresi, in particolare dopo il bellissimo gol del 3 a 3 di Sbaffo. I minuti che sono passati da quel momento di sbandamento a quello del gol liberatorio di Pucciarelli hanno mosso alla disperazioni tanti sulle tribune.

Ho pensato a quanto quei momenti somigliassero ad altri che viviamo nella vita quando ci troviamo a vivere situazioni sull’orlo di un abisso. Quando aspettiamo l’esito di un esame clinico decisivo o quello di un concorso per un lavoro che ci cambierà la vita. Dentro o fuori. Sliding doors. Momenti cruciali che lo sport sa mettere in scena come nessun altra attività umana, col vantaggio che, per quanto siamo tifosi, si tratta di grandissime emozioni ma, per fortuna, non di vita o morte. Questa volta è andata bene a noi pesaresi e abbiamo scampato il pericolo. Ora andiamo avanti con una società e una squadra rese più forti da questa bellissima partita con l’augurio di fare sempre meglio e di vivere altri momenti esaltanti. Forza Vis!"