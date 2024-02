L’evento a Milano. Il premio "Amico dei Bambini» va ad Ausilio

L’Aldini Bariviera, storica realtà giovanile e dilettantistica di Milano, è pronta a inaugurare la diciannovesima edizione del Torneo "Amici dei Bambini", fiore all’occhiello del club di via Orsini. La manifestazione, dedicata alla categoria Esordienti 2011, si svolgerà dal 7 aprile al 9 giugno presso il centro sportivo biancorossoblù e vedrà protagoniste 32 squadre dilettanti e 6 professionistiche (Milan, Inter, Atalanta, Monza, Torino e Genoa). Durante la serata inaugurale, con i calendari delle tantissime partite in programma, saranno consegnati ai protagonisti del 2023 calcistico gli ambiti premi "Amico dei Bambini ... Un Esempio per loro": il sindaco di Milano Giuseppe Sala interverrà al gran galà questa sera, alle 19:30 alla Black Area della Galleria Lampo, in via Valtellina 5 a Milano. Moltissimi gli ospiti attesi per ricevere il riconoscimento da parte del presidente dell’Aldini, Massimiliano Borsani. I dirigenti dell’anno: Piero Ausilio dell’Inter (nella foto), Mattia Serafini (Arzignano) e Giovanni Stringhini (Enotria). Come allenatore dilettante sarà premiato Fabian Valtolina.

Moltissimi i giocatori attesi: Andrea Colpani (Monza), Davide Zappacosta e Giorgio Scalvini (Atalanta), Matteo Darmian (Inter), Yacine Adli (Milan). La serata sarà anche l’occasione per presentare il progetto benefico a cui andrà l’incasso del Torneo: "Casa Padre Mario", la nuova comunità educativa per ragazzi intitolata alla memoria del Padre missionario in Brasile che 40 anni fa ispirò la missione di accoglienza di Amici dei Bambini. Un ambiente protetto volto a garantire accoglienza e protezione a un massimo di 9 adolescenti allontanati dalle famiglie di origine, con l’obiettivo di accompagnarli nel loro percorso di crescita. Il. Ch.