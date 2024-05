L’evento al Borgo Antichi Orti di Assisi. Kalid Khribech eletto ’top del calcio umbro’

PERUGIA - Kalid Khribech top del calcio umbro 2023-2024. Il fantasista dell’Acf Foligno è il miglior giocatore della stagione votato dagli altri 11 candidati nella serata evento che si è tenuta lunedì 27 maggio al Borgo Antichi Orti di Assisi alla presenza di Brunelli Cucinelli, Borja Valero, Sebastien Frey, Andrea Ranocchia e Federico Cherubini. "É un premio che dedico alla società e ai miei compagni. Ricevere un riconoscimento come questo, grazie ai voti degli altri calciatori e con gente così importante, è veramente un onore. Se avessi saputo che avrei potuto vincere anche il Top del web avrei fatto votare mezzo Marocco". Top del web, premio riservato al giocatore più votato sui social, vinto da Ciro del Prete del Bastia, consegnato da Caterina Venanzi, la bambina eugubina affetta da una Sma, che è salita sul palco con la sua carrozzina regalando sorrisi alla platea a agli ospiti d’onore. Ecco così il Brunello Cucinelli appassionato di calcio, che avrebbe voluto vincere un pallone d’oro e invece ha trasformato i successi sportivi in imprenditoriali. "Mettevo i soldi, mi allenavo, il sabato non facevo l’amore, e comunque la domenica stavo in panchina". E che dire delle chiacchierate tra Borja Valerio e Andrea Ranocchia ai tempi dell’Inter, ricordando gli allenamenti non proprio soft di Conte. Ad accendere i sogni dei ragazzi premiati, dai più grandi ai migliori under di serie D, Eccellenza e Promozione, le parole di Sebastien Frey: "Sognate ragazzi e fate tutto con passione e serietà. Io sono stato fortunato perché, all’Inter ad esempio, ogni volta che mi allenavo, potevo fermarmi a vedere Baggio che provava le punizioni, Ronaldo il fenomeno che voleva fare gli uno contro uno e Djorkaeff che si divertiva a farmi gol in rovesciata. Che dire, sembrava il Luna Park, ma era tutto vero…".