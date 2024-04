L’exploit di civitanova ha gasato il gruppo, mister giuliodori: "una prestazione gagliarda». Il Castelfidardo sogna in grande e attende la Maceratese per spiccare il volo

Il Castelfidardo sogna. Ancora di più dopo l’exploit nell’ultimo turno in casa dell’ex capolista dell’Eccellenza, la Civitanovese. Un esame di maturità superato alla grande dalla formazione fidardense che non sbaglia una partita da inizio febbraio, a Montefano. Poi sono arrivate tre vittorie e altrettanti pareggi che hanno permesso ai fidardensi di salire in quinta piazza. I tifosi sognano, mentre la squadra si concentra. Al Mancini si continua a lavorare nonostante la pausa di due settimane, uno stop per il torneo delle Regioni e per le festività pasquali. In vista della ripresa del torneo, domenica 7 aprile, con la sfida casalinga contro la Maceratese, che metterà in palio altri punti con vista playoff. Ma prima di pensare al futuro è doveroso uno sguardo al passato, alla vittoria di Civitanova "che ci ha dato piena soddisfazione, perché è arrivata contro una squadra forte, in una trasferta impegnativa, ma abbiamo messo in campo una prestazione gagliarda e attenta - elogia i suoi ragazzi mister Marco Giuliodori -. Tre punti che ci danno una grossa soddisfazione e ci faranno passare una Pasqua più serena". Poi ci sarà la sfida contro la Maceratese "che verrà a Castelfidardo per giocarsi le chances per poter rimanere agganciata al treno playoff. Una partita difficilissima e dovremo farci trovare pronti. Adesso dobbiamo continuare a lavorare bene sul campo, anche se è giusto staccare mentalmente la spina". Ma il morale è alto e non può essere altrimenti. "Sicuramente i risultati positivi portano entusiasmo, ma dobbiamo pensare partita per partita, quindi adesso l’obiettivo è la Maceratese". Per un Castelfidardo che detiene il record di pareggi in questa stagione in Eccellenza: ben quindici.