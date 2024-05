Liga, 36esima giornata: manita del Real, il Girona va ko e il Barca allunga

Milano, 17 maggio 2024 -Turno infrasettimanale di Liga spagnola che, a due giornate dalla fine, ha ancora tanto da definire sia in ottica coppe europee, sia in zona salvezza. Partendo dall'altro della classifica, non sbagliano l'appuntamento né il Real Madrid né il Barcellona, con i blaugrana che vanno a +4 sul Girona che è andato ko contro il Villarreal. Il Betis pareggia, mentre la Real Sociedad vince e dunque arriva il sorpasso al sesto posto: gli uomini di Barrenetxea sono a +1 e, al momento, sono ai preliminari di Conference League. In fondo il Celta vince e ora per la salvezza è solo questione di matematica, mentre il pari del Mallorca unito alla vittoria del Cadice a Siviglia permette alla squadra di Pellegrino di credere ancora nella salvezza. Ripercorriamo i match e vediamo la classifica a due giornate dalla fine.

Le gare della 36esima giornata

Turno infrasettimanale che parte martedì con il pareggio 1-1 tra Osasuna e Mallorca. Al quarto d'ora Moncayola su punizione apre le danze, poi per poco non arriva il raddoppio che avrebbe chiuso il match. Il Mallorca ha bisogno di punti e comincia a pressare più alto, cercando il gol del pareggio che arriva solo al 65': da corner Sergi Darder pesca l’angolino con un bel destro da fuori area. Nella stessa giornata in campo anche i campioni del Real Madrid che, al Bernabeu, passeggiano sul Deportivo Alavés. Pronti, via e Kross la mette come solo lui sa fare per Bellingham che davanti alla porta non sbaglia. Al 27’ arriva il raddoppio: fa tutto Camavinga che arriva sul fondo e confeziona l’assist per il tocco di Vinicius. Prima della pausa c'è anche il tris di Valverde che la mette sotto l'incrocio. Il secondo tempo segue lo stesso copione del primo, con il Real in completo controllo e l'Alavés a guardare. Al 70' Bellingham regala la doppietta a Vini, poi nel finale altra rete per Arda Guler che firma così la manita. Cade il Girona contro il Villarreal per 0-1. Gara decisa al 59' con Guedes che se ne va, serve Traoré che trova l'angolino basso col sinistro per il vantaggio, inaspettato per come stava andando il match, dei Sottomarini Gialli. Gli ospiti che restano anche in dieci uomini in pieno recupero a causa della seconda ammonizione di Femenia, ma resistono agli attacchi del Girona e portano a casa i tre punti. Mercoledì il Rayo Vallecano vince 2-1 contro il Granada e ipoteca la salvezza. La partita però per i padroni di casa si mette male perché al 3' Oscar Trejo fa una follia intervenendo con la gamba alta sulla testa di un avversario e si fa cacciare fuori dopo che il Var ha cambiato la decisione dell'arbitro, da giallo a rosso. Al 23' arriva il vantaggio della squadra di Madrid con Lejeune che in semirovesciata la mette dopo una serie di batti e ribatti in area. Nel secondo tempo de Frutos mette in ghiaccio la partita, poi prova a riaprila Boyé all'89' ma orma è troppo tardi. Vittoria fondamentale del Cadice che passa a Siviglia per 0-1. Partita molto equilibrata, con il Siviglia che segna al 68' ma il Var annulla. All'ultimo secondo Sergi Guardiola segna la rete che permette al Cadice di non mollare la lotta salvezza: ora i gialloblù sono 18esimi a quota 32 punti, mentre il Mallorca (prima squadra fuori dalla zona rossa) dista solo 4 lunghezze a due giornate dalla fine. Con il quinto posto in tasca l'Atletico Bilbao perde a Celta per 2-1. Berenguer porta avanti i baschi al 23', ma poi esce tutta la forza della squadra di casa che ha un disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa. La gara cambia a metà del secondo tempo, perché in tre minuti (tra il 68' e il 71') arriva un uno-due firmato Swedberg e Alvarez che fa impazzire il pubblico del Balaidos e permette a Giraldez di ottenere i tre punti che profumano di salvezza. Non hanno più nulla da chiedere al campionato Getafe e Altetico Madrid, con gli uomini di Simeone che vincono con un netto 0-3 grazie alla tripletta di Antoine Griezmann. Ora i Colchoneros sono a 73 punti, a -2 dal Girona terzo. Tre partite nella giornata di ieri. Pareggiano 2-2 Las Palmas e Betis Siviglia, un punto che non va proprio giù agli ospiti che perdono una posizione nei confronti della Real Sociedad. Gli ospiti passano in vantaggio grazie all'autorete di Marmol al 21’, poi il pari lo firma Suarez con un facile tap-in dopo una punizione messa in mezzo dalla sinistra. Ayoze Perez firma il nuovo sorpasso del Betis in avvio di ripresa, ma questa volta è Moleiro a siglare il definitivo 2-2 al 64’. Il Betis ci prova nel finale, ma la difesa del Las Palmas tiene e porta via un punticino. Chi sorride è, appunto, la Real Sociedad che batte il Valencia per 1-0. Al 3' Kubo mette in mezzo un pallone che l'ex Milan André Silva deve solo mettere in porta, e così fa. Nel secondo tempo un paio di parate di Alex Remiro certificano la vittoria dei padroni di casa. Il già retrocesso Almeria riceve il Barcellona che riesce a imporsi per 0-2. La squadra di Xavi deve soffrire più del previsto, con la difesa spesso messa sotto pressione. Però ci pensa Fermin Lopez a regalare i tre punti ai blaugrana: al 15' inserimento coi tempi perfetti e colpo di testa per il vantaggio, poi nel secondo tempo col mancino da dentro l'area non sbaglia. Nel mezzo tante occasioni anche per l'Almeria con Lozano, Vieira ed Embarba che vanno vicini al gol della parità.

La classifica dopo 36 giornate

1) Real Madrid 93 - CAMPIONE 2) Barcellona 79 3) Girona 75 4) Atletico Madrid 73 5) Athletic Bilbao 62 6) Real Sociedad 57 7) Betis Siviglia 56 8) Villarreal 51 9) Valencia 48 10) Getafe 43 11) Deportivo Alavés 42 12) Siviglia 41 13) Osasuna 41 14) Las Palmas 38 15) Rayo Vallecano 38 16) Celta Vigo 37 17) Mallorca 36 18) Cadice 32 19) Granada 21 - RETROCESSO 20) Almeria 17 - RETROCESSO