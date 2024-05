Liga, classifica finale: il Girona ne fa 7 e l'Almeria 6, il Bernabeu saluta Kroos

KEVIN BERTONI

Milano, 27 maggio 2024 - Si chiude ufficialmente anche La Liga 2023/2024, con la trentottesima giornata che si è disputata in questo ultimo weekend di maggio. Con tutti i verdetti già definiti nelle scorse giornate, le venti squadre spagnole hanno dato vita a un ultimo turno ricco di gol e spettacolo, come il 7-0 di Granada e Girona o anche il 6-1 tra Almeria e Cadice, ma anche con tante emozioni come nel caso del match tra Real Madrid e Betis Siviglia, l'ultimo di Toni Kroos al Bernabeu aspettando la finale di Champions. Ripercorriamo quest'ultimo turno e vediamo la classifica finale del campionato spagnolo.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con l'anticipo tra Girona e Granada, match per cui serve un pallottoliere. Giocano solo i padroni di casa che, dopo aver bussato insistentemente dalle parti di Martinez, sbloccano l'incontro al 30' con Eric Garcia. Ora che "la porta è aperta" si scatena tutta la banda di Sanchez Munoz: Cyhankov raddoppia tre minuti dopo, poi tocca ad Artem Dovbyk che fa tris su rigore al 45'. Nel secondo tempo la musica non cambia: al 54' Tsygankov appoggia in rete il poker da due passi su assist di Savio e poi, dopo l'espulsione di Pellistri al 61', Dovbyk fa doppietta col sinistro da dentro l'area. C'è spazio per altri due gol: cross in mezzo, sponda di Dovbyk, palla per Stuani che da sotto porta non sbaglia, poi al 90' ancora su calcio di rigore Artem Dovbyk mette a segno la tripletta personale e fissa il punteggio sul 7-0. Si passa a sabato con il pareggio 1-1 tra Osasuna e Villarreal, i padroni di casa vanno avanti con il gol di Budimir alla mezz'ora, ma il veterano Morales pareggia i giochi al 65'. L'Atletico Madrid chiude la stagione con una vittoria per 0-2 sul campo della Real Sociedad. Simeone e i suoi mettono subito le cose in chiaro, passando dopo nove minuti con Samuel Lino. I padroni di casa cercano il pari, soprattutto dopo l'espulsione di Saul nel finale, ma in contropiede punge di nuovo l'Atletico con Reinildo. L'Almeria ne rifila ben 6 al Cadice, in un match tra due squadre che la prossima stagione si affronteranno di nuovo, ma al piano di sotto. Gli ospiti partono bene e Ocampo la sblocca alla mezz'ora, ma nella ripresa il Cadice esce completamente dalla gara. In nove minuti l'Almeria ne fa tre: l'uno-due firmato da Melero (48') e Arribas (51) prima dell'autorete di Zaldua (57'). Il Cadice stacca la testa e allora i padroni di casa dilagano: il colombiano Luis Suarez firma una doppietta (65' e 71') e poi Arribas all'86' fa il sesto. Vince 0-1 l'Atheltic Bilbao contro il Rayo Vallecano grazie al gol di Nico Williams al minuto 67'. Termina 0-0 il match tra Real Madrid e Betis Siviglia, con Toni Kroos che si vede tributare un pasillo de honor dai compagni e viene accompagnato dagli applausi incessanti di tutto il Bernabeu che gli rende omaggio anche con una bellissima coreografia. Match con pochissime emozioni, nonostante Ancelotti la giochi coi titolarissimi contro un Betis decimato dagli infortuni (12 assenze) e si vede annullare la rete del potenziale vantaggio. Si arriva a domenica con il Mallorca che festeggia la salvezza vincendo anche a Getafe per 1-2. Succede tutto nella ripresa: Alvarez porta in vantaggio i padroni di casa, ma tra il 90' e il 93' si concretizza l'incredibile rimonta ospite, con Muriqi e Maffeo che regalano gli ultimi tre punti della stagione ad Aguirre. Pareggiano 2-2 Celta Vigo e Valencia, in una partita giocata senza pensieri e a ritmi alti, tanto che la gara si sblocca già al 5' con Correia che sfonda sulla sinistra e provoca l'autorete di Dominguez. Nella ripresa festival di rigori: Aspas, al 49', pareggia, poi Mari sempre dagli undici metri riporta in vantaggio i Pipistrelli. Tempo due minuti però che Aspas da goleador diventa assistman e serve Doubikas per il 2-2 finale. Pareggiano 1-1 Las Palmas e Deportivo Alavés, con gli ospiti che nel primo tempo sbagliano il rigore del possibile vantaggio con Simeone. Prima l'1-0 dei padroni di casa con Vicente, poi il gol del pareggio di Cardona. Il Barcellona chiude il campionato vincendo a Siviglia per 1-2. Lewandowski porta in vantaggio i catalani, ma poco dopo lo scoccare dell'ora di gioco En-Nesyri pareggia i conti, i due rispettivi bomber hanno messo il segno anche in quest'ultima gara. Al 59' fa tutto Gundogan che mette una gran palla per Lopez che fa 2-1. I padroni di casa provano l'assalto finale, ma il Barcellona si chiude e termina l'anno con un successo.

La classifica finale

1- Real Madrid 95 - CAMPIONE / CHAMPIONS LEAGUE

2- Barcellona 85 - CHAMPIONS LEAGUE

3- Girona 81 - CHAMPIONS LEAGUE

4- Atletico Madrid 76 - CHAMPIONS LEAGUE

5- Atletico Bilbao 68 - EUROPA LEAGUE

6- Real Sociedad 60 - EUROPA LEAGUE

7- Real Betis Siviglia 57 - CONFERENCE LEAGUE

8- Villarreal 53

9- Valencia 49

10- Deportivo Alavés 46

11- Osasuna 45

12- Getafe 43

13- Celta Vigo 41

14- Siviglia 41

15- Mallorca 40

16- Las Palmas 40

17- Rayo Vallecano 38

18- Cadice 33 - RETROCESSO

19- Almeria 21 - RETROCESSO

20- Granada 21 - RETROCESSO