Liga, 23° giornata: pari Girona, 1-1 nel derby di Madrid, vince il Barcellona

Milano, 5 febbraio 2024 - Chi sorride, per davvero, alla fine della ventitreesima giornata di Liga è il Barcellona che, grazie al successo contro l'Alaves, si riporta a -6 dal secondo posto. Il Real si fa fermare sul più bello dall'Atletico nel derby della capitale, mentre il Girona non sfonda contro la Real Sociedad incassando un pari che la tiene a -2 dai blancos a una settimana dallo scontro diretto. Cinque pareggi su nove partite, oltre ai blaugrana vincono Atletico Bilbao, Valencia e Celta Vigo. Turno che terminerà questa sera con il posticipo tra Rayo Vallecano e Siviglia. Ripercorriamo i match del weekend e vediamo come cambia la classifica.

I match della 23° giornata

Si comincia venerdì sera con la vittoria, larga, dell'Atletico Bilbao sul Mallorca per 4-0. Partita mai in discussione, con gli ospiti che in novanta minuti sono riusciti giusto a fare 2 tiri in porta. La gara si sblocca al 3' con Yuri Berchiche che concede il bis al quarto d'ora. I biancorossi controllano e poi fanno tre con Guruzeta al 62' e calano il poker con Munian a uno dalla fine. Vittoria importante per il Valencia 2-1 sull'Almeria, gli uomini di Baraja Vegas si riportano a -2 dalla zona coppe. Nei primi venti minuti i padroni di casa costruiscono il doppio vantaggio con Hugo Duro e Roman Jaremcuk, poi difendono il risultato lasciando il pallino del gioco agli avversari che però non sono incisivi negli ultimi venti metri. Il gol di Arribas al 50' riaccende le speranze, ma il forcing finale non porta a nulla. Pari nervosetto tra Granda e Las Palmas 1-1. Gli isolani si fanno vedere avanti un paio di volte, poi i padroni di casa rimangono in dieci dopo meno di venti minuti con Piatkowski che perde palla e entra in scivolata da ultimo uomo prendendo il rosso diretto. Ci pensano i legni a salvare il Granada che passa in vantaggio con Bruno Mendez nell'unica occasione da gol del primo tempo. Nella ripresa pari strameritato di Pejino al 68', poi Aaron si fa buttare fuori dalla panchina e Arezo segna il gol del vantaggio dei locali ma è tutto fermo per fuorigioco. Vittoria in completo controllo del Barcellona che passa 1-3 sul campo del Deportivo Alavés. Lewandowski e Gundogan mettono il match sui binari giusti, però Omorodion non è d'accordo e fa 1-2. Ci pensa Vitor Roque che è l'assoluto protagonista della seconda metà della ripresa: prima segna il gol del 1-3 di sinistro da dentro l'area al secondo pallone toccato in questa partita, secondo gol in quattro giorni per il talentino del Barca, poi al 71 entra in ritardo su un avversario e va a fare la doccia prima di tutti gli altri. Pari senza reti in due match: Girona e Real Sociedad e Villareal contro Cadice. I gol tornano nella sfida tra Osasuna e Celta Vigo 0-3: i padroni di casa costruiscono pochino, con un solo tiro in porta, gli ospiti in due minuti piazzano un uno-due micidiale con Larsen e de la Torre (minuti 24' e 25'), al 90' arrotonda il punteggio Douvikas. Betis Siviglia e Gatafe pareggiano 1-1 un match che si decide dagli undici metri. In apertura incredibile errore a porta vuota di Fekir, poi il Getafe passa in vantaggio dal dischetto con Greenwood. La risposta arriva al minuto 35, sempre su rigore, con Isco. Ripresa poco emozionante e il risultato non cambia. Il derby di Madrid finisce 1-1: Ancelotti resta a +2 sul Girona per colpa di Marcos Llorente al 93'. L'ex Milan Brahim Diaz porta in vantaggio i suoi al 20', poi nella ripresa Savic si vede annullare il possibile 1-1 per fuorigioco. Il pareggio arriva nel recupero: al 93' Marcos Llorente sfrutta l'assist di Depay e gela il Bernabeu, segnando l'1-1.

La classifica dopo 23 giornate

1) Real Madrid 58 2) Girona 56 3) Barcellona 50 4) Atletico Madrid 48 5) Atletico Bilbao 45 6) Real Sociedad 37 7) Betis Siviglia 35 8) Valencia 35 9) Las Palmas 32 10) Getafe 30 11) Osasuna 26 12) Alavés 26 13) Rayo Vallecano 24* 14) Villareal 24 15) Mallorca 20 16) Celta Vigo 20 17) Siviglia 17* 18) Cadice 17 19) Granada 12 20) Almeria 6

* una partita in meno