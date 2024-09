Liga, seconda giornata: due su due per il Barcellona, vincono anche Real e Altletico

Milano, 26 agosto 2024 - Buona la prima e la seconda per il Barcellona di Xavi che batte l'Atletico Bilbao e resta a punteggio pieno. Assieme ai catalani, in cima alla classifica c'è anche il Celta Vigo che nella seconda giornata ha battuto il Valencia per 3-1. Subito dietro le due di Madrid che, dopo i rispettivi pareggi all'esordio, hanno trovato la prima vittoria. La squadra di Ancelotti per 3-0 contro la Real Valladolid, mentre quelli di Simeone contro la sorpresa della passata stagione Girona che però è a un solo punto, con 4 reti subite, dopo le prime due di campionato. Ripercorriamo tutti i risultati della seconda giornata di Liga spagnola.

Tutti i match della seconda giornata

Ad aprire il secondo turno di Liga sono i due anticipi del venerdì con il Celta Vigo che ne fa 3 al Valencia. Diego Lopez porta avanti i catalani al 14', ma i sorrisi dei giocatori ospiti hanno vita breve perché in poco più di dieci minuti Mingueza e Iago Aspas firmano un uno due micidiale che ribalta la partita. Nel secondo tempo il Celta controlla, mentre il Valencia è costretto a esporsi. Al minuto 60' arriva il gol che chiude i conti di Fran Beltran. Vittoria esterna per il Villarreal che vince in casa del Siviglia 1-2. La sblocca subito Danjuma che porta avanti il Sottomarino Giallo dopo appena due minuti, nel maxi recupero del primo tempo c'è il pari di Dodi Lukebakio. Pochi sussulti nel secondo tempo, ma al 95' Ayoze Perez trova il gol partita. Passando a sabato il Barcellona vince 2-1 contro l'Atletico Bilbao. Verso la metà del primo tempo i padroni di casa la sbloccano, grazie alla prima perla stagionale di Lamine Yamal: al 24’ se la sposta sul sinistro da fuori area e fa partire una gran conclusione che trova il fondo della rete. Al 42’, poco prima dell’intervallo, ecco che arriva l’1-1, con Sancet che trasforma un calcio di rigore spiazzando ter Stegen. A metà secondo tempo a riportare i blaugrana avanti ci pensa, come al solito, Robert Lewandowski che combina con Pedri e poi la mette dove il portiere avversario non può arrivare. L'Espanyol perde in casa contro la Real Sociedad grazie alla rete di Kubo. L'ex Real Madrid all'80' calcia sotto la traversa e vantaggio per la formazione di Alguacil. Stesso risultato in Osasuna-Mallorca, in favore dei padroni di casa. Il gol partita lo firma al 55’ Ruben Garcia con un diagonale di controbalzo sottomisura. Pareggio senza troppe emozioni tra Getafe e Rayo Vallecano che finisce 0-0. Passando a domenica, arriva la prima vittoria del Real Madrid che batte 3-0 la Real Valladolid. Nel giorno del debutto al Santiago Bernabeu di Kylian Mbappé, il protagonista diventa Endrick. Dopo una prima metà di gara alquanto soporifera, al 50’ la partita si sblocca grazie a Federico Valverde: il Pajarito calcia fortissimo una punizione da fuori area, trova una leggera deviazione di Juric e beffa Hein. All’88’ i padroni di casa chiudono i conti, grazie alla rete di Brahim Diaz, ma c'è gloria poco dopo anche per il baby Endrick che sfrutta l'assist di Brahim e col destro fa 3-0. Stesso risultato anche per l'Atletico Madrid, che batte il Girona. Il match si sblocca al 39', quando Griezmann insacca in rete e consente ai colchoneros di portarsi in vantaggio. Nella ripresa arriva il bis di Llorente. L'Atletico controlla alla perfezione e, nel recupero, chiude i giochi col 3-0 di Koke. Il Leganes batte il Las Palmas per 2-1 salendo così a quota 4 punti in classifica. La squadra neopromossa nel secondo tempo ne ha di più e dopo aver sbagliato un rigore con Dani Raba al 54', la sblocca con Juan Cruz. La rete del doppio vantaggio arriva a 5 dal novantesimo con Enric Franquesa. La squadra delle Canarie prova a riaprirla con McBurnie quando però è troppo tardi. Infine, pareggio 0-0 tra Deportivo Alaves e Betis Siviglia.