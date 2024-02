Liga, 26° giornata: vincono Real e Barca, stop per l'Atletico che pareggia con l'Almeria

Milano, 26 febbraio 2024 - Nella ventiseiesima giornata di Liga spagnola non si ferma la corsa verso l'ennesimo titolo del Real Madrid che batte di misura il Siviglia per 1-0 grazie al gol dell'eterno Luka Modric a dieci dalla fine. Successi anche per Barcellona (4-0 al Getafe), Betis Siviglia (3-1 all'Atletico Bilbao) e Villareal (1-3 contro la Real Sociedad), poi sfilza di pareggi. Questa sera l'ultima gara della giornata tra Girona e Rayo Vallecano. Ripercorriamo le gare del weekend.

I match della 26° giornata

Ventiseiesimo turno di Liga che si è aperto venerdì con la vittoria esterna del Villareal sul campo della Real Sociedad per 1-3. Partita a dir poco cinica degli uomini di Garcia Toral che segnano tre reti con quattro tiri in porta, la metà di quelli effettuati dai padroni di casa. La gara si sblocca al 17' con Santil Comesana che poi sigla la doppietta in apertura di secondo tempo. Merino accorcia le distanze all'86', ma al Villareal basta un contropiede per mettere in ghiaccio il match grazie alla rete di Sorloth. Rinviata a data da definire Granada-Valencia dopo l'incendio avvenuto in un condominio di Valencia, che ha provocato 4 morti e almeno 20 dispersi. Passando a sabato, il Barcellona ne rifila 4 al Getafe e supera, momentaneamente, in classifica il Girona. La prima rete arriva al 20’ con un lancio di Koundé per la profondità di Raphinha che apre il sinistro e sblocca il match. Gli uomini di Xavi chiudono la partita nelle prime battute del secondo tempo: Christensen si spinge in avanti sulla destra e lascia lì per Joao Felix, poi Raphinha fa tutto bene, salta il portiere, e appoggia per de Jong che cala il tris. Il poker è a firma di Fermin Lopez al 91' dopo la cavalcata di Vitor Roque in contropiede. Pari tra Deportivo Alavés e Mallorca, 1-1.Si decide tutto negli ultimi 15 minuti: Benavidez porta in vantaggio i padroni di casa, ma a due dalla fine è una vecchia conoscenza della Serie A, Matjia Nastasic, a fare pari. Pareggio anche tra Almeria e Atletico Madrid per 2-2. Bastano 70 secondi per stappare la partita: Reinildo se ne va sulla corsia mancina, mette dentro per Angel Correa e partita subito in discesa. Almeno così sembrerebbe, perché i Colchoneros devono fare i conto con un superbo Luka Romero: che prima buca Oblak da fuori col mancino dopo un bello slalom, poi al 64' ancora di sinistro fa 2-2 e pareggia il gol di De Paul. Romero al 19 anni e 98 giorni diventa così il più giovane argentino a segnare due o più gol in una partita della Liga, dietro solo a Leo Messi (18 anni e 219 giorni, contro il Mallorca nel 2006). Si arriva a domenica con quattro gare. La prima è un altro pareggio, ancora per 2-2, tra Cadice e Celta Vigo. La squadra di Rafa Benitez va avanti per due reti grazie a Iago Aspas e Swedberg, ma si fa rimontare prima con Juanmi che la riapre al 66' poi alla fine del lunghissimo recupero, addirittura al 100', Machis dalla distanza regala un punto d'oro ai suoi. Vince il Betis 3-1 contro l'Atletico Bilbao, un successo importante per i padroni di casa che ora sono sesti a -7 proprio dalla squadra basca. Il mancino di Chimy Avila sblocca la sfida al 13’, poi c'è l'autogol sfortunato di Yuri Berchiche poco prima del 40'. La sfida la riapre subito Guruzeta prima della pausa, ma nella ripresa chiude i conti Johnny su assist di Fekir. In questa gara da segnalare anche il bruttissimo incidente capitato alla guardalinee Porras che dopo 15' minuti si è scontrata in maniera fortuita con una telecamera ed è stata costretta a lasciare la partita con il volto coperto di sangue, fortunatamente sembra non essere nulla di troppo grave nonostante le immagini iniziali fossero davvero inquietanti. Vince anche il Real che batte il Siviglia 1-0 grazie alla rete bellissima di Luka Modric al minuto 81, il centrocampista stoppa un pallone alla sua maniera e si inventa un tiro dal limite imprendibile. Nell'ultimo match, pareggio tra Las Palmas e Osasuna per 1-1 con le reti di Garcia e Rodriguez.

La classifica dopo 26 giornate 1) Real Madrid 65

2) Barcellona 57

3) Girona 56*

4) Atletico Madrid 52

5) Atletico Bilbao 49

6) Betis Siviglia 42

7) Real Sociedad 40

8) Valencia 36*

9) Las Palmas 36

10) Getafe 34

11) Osasuna 33

12) Alavés 29

13) Villareal 29

14) Rayo Vallecano 25*

15) Siviglia 24

16) Mallorca 24

17) Celta Vigo 21

18) Cadice 18

19) Granada 14*

20) Almeria 9 * una partita in meno