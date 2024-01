Liga spagnola: delude il Girona, il derby basco è dell'Atletic

Milano, 15 gennaio 2024 - Va in archivio quasi tutta la ventesima giornata de LaLiga spagnola, visto che a causa impegni di Supercoppa Real Madrid e Barcellona non sono scese in campo. I blancos hanno dominato il clasico vincendo per 4-1 e portando a casa l'ennesimo trofeo della loro storia e recupereranno il match contro il Getafe giovedì 1 febbraio alle ore 21. La squadra di Xavi, al contrario, deve subito ritrovare compattezza e dimenticare quanto accaduto, in particolare le scorribande di Vinicius Jr. che ha davvero seminato il panico per tutto il match (MVP della finale con una tripletta), per quanto riguarda il campionato i blaugrana giocheranno la ventesima giornata il 30 gennaio alle 21 contro l'Osasuna. A "riposo", per così dire, anche l'Atletico di Simeone che il 31 gennaio giocherà contro un'altra squadra di Madrid, il Rayo Vallecano. Tutti gli altri invece sono scesi in campo, con alcuni risultati a dir poco sorprendenti: dal pareggio del Girona dei sogni, alle sconfitte di Siviglia e Villareal, passando per il derby basco tra Atletico Bilbao e Real Sociedad vinto dalla squadra di casa.

I risultati del weekend

Ripercorrendo i risultati in ordine cronologico, partiamo da quanto successo al Ramon Sanchez Pizjuan dove il Siviglia prima rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Deportivo Alvaés, poi si fa beffare al 90' da Rubén Duarte che regala tre punti d'oro in ottica salvezza agli ospiti. Continua la crisi del Siviglia che ora occupa il 17° posto in classifica, il primo buono per salvarsi a +1 dal Cadice. Altra squadra in crisi è il Villareal che ha raccolto solo 3 punti nelle ultime cinque giornate e anche nella giornata di sabato è arrivata una sonora sconfitta per 3-0 sul campo del Las Palmas de Gran Canaria. Ad aprire le danze ci ha pensato Rodriguez all'8', poi nel secondo tempo sono arrivate le reti di Gonzalez e la doppietta di Rodriguez. Entrambe le squadre hanno chiuso con 3 tiri in porta, ma vedendo il punteggio non è difficile capire quale delle due abbia peccato in precisione e freddezza. Vittoria importante per il Betis che passa 1-0 sul Granada grazie al gol di Isco al 76', vittoria che vale il settimo posto a -1 dalla Real Sociedad che occupa il primo posto utile per le qualificazioni alle coppe europee. Accorcio in classifica del Betis dovuto anche alla sconfitta proprio della Real Sociedad nel derby basco con l'Atletic Bilbao per 2-1, Alejandro Berenguer in dodici minuti (30' e 42') indirizza subito la partita, mentre gli avversari riescono a buttare giù il muro difensivo biancorosso solo negli ultimi due minuti con Oyarzabal. Atletic sempre terzo a pari merito con il Barcellona e a -7 dal Real secondo. Non brilla, per usare un eufemismo, un Girona molto nervoso che pareggia 0-0 sul campo del fanalino di coda Almeria. I padroni di casa sono riusciti a rendere la vita complicatissima alla prima della classe che ha giocato gli ultimi dieci minuti con un uomo in meno a causa del rosso rimediato da Aleix Garcia. Girona che perde una ghiotta occasione perché ora rimane a +1 dal Real, ma con un match in più rispetto ai blancos. Altro pari è quello tra Mallorca e Celta Vigo. Il solito Iago Aspas porta in vantaggio gli ospiti, ma poco prima della pausa Larin segna il gol del definitivo 1-1, un pareggio che aiuta di più il Mallorca che si ritrova a centroclassifica, mentre ancora pericolosamente vicino alla zona rossa il Celta. Nella serata di ieri è arrivata anche la vittoria per 1-4 del Valencia a casa del Cadice. Dopo il gol di Hugo Duro all'8', il rigore di Ruben Alcaraz al ventesimo pareggia i conti. La situazione si risblocca solo nel secondo tempo grazie a Diego Lopez, nel finale il forcing disperato dei padroni di casa porta a due contropiedi per il Valencia che generano due rigori: uno realizzato da Guerra al 94' e il secondo da Vazquez al 98'.

Classifica dopo venti giornate

1) Girona 49

2) Real Madrid 48 (una partita in meno)

3) Atletic Bilbao 41

4) Barcellona 41 (una partita in meno)

5) Atletico Madrid 38 (una partita in meno)

6- Real Sociedad 32

7) Betis Siviglia 31

8) Valencia 29

9) Las Palmas 28

10) Getafe 26 (una partita in meno)

11) Rayo Vallecano 23 (una partita in meno)

12) Osasuna 22 (una partita in meno)

13) Deportivo Alavés 20

14) Mallorca 19

15) Villareal 19

16) Celta Vigo 17

17) Siviglia 16

18) Cadice 15

19) Granada 11

20) Almeria 6