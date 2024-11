Cremonese: Stroppa riparte con una vittoria. Frosinone battuto 1-0

Cremona – La Cremonese apre lo “Stroppa bis” con una vittoria di misura sul Frosinone che affianca note positive ad aspetti sui quali l’allenatore lodigiano dovrà lavorare in questa sua seconda esperienza in grigiorosso. L’incontro con i ciociari viene deciso da un felice tocco di Vazquez al 10’ della ripresa, ma i 90’ dello “Zini”, pur riportando al successo la Cremonese, mette in mostra elementi ben conosciuti in casa grigiorossa. In effetti anche contro una rivale che lotta a testa alta come i gialloazzurri, i padroni di casa fanno vedere una più che interessante propensione a costruire gioco e creare interessanti palle-gol.

Il problema, come già accadeva nella prima parte della stagione, rimane la scarsa capacità di concretizzare quanto prodotto dagli avanti cremonesi, una sterilità che, di fatto, ha mantenuto aperta sino all’ultimo istante di recupero la sfida con la formazione dell’ex Greco che, in realtà, avrebbe potuto essere chiusa con ampio anticipo. Con il risultato in bilico e la conseguente possibilità di venire beffati da un semplice episodio isolato, sono riemerse pure alcune incertezze di troppo nella fase difensiva di una Cremonese che ha dovuto far fronte sino in fondo ad un Frosinone che poteva continuare a credere nel pareggio.

Un epilogo, a dire il vero, ingiusto per quanto fatto vedere dalla squadra di mister Stroppa, ma che, in pieno recupero, ha obbligato i locali a stringere i denti per mettere in cassaforte i tre punti fortemente voluti. Grazie a questa positiva ripartenza, la Cremonese si mantiene in quinta posizione, con nove lunghezze di ritardo dal secondo posto che porta direttamente alla serie A e che, dopo quattordici giornate, viene condiviso da Spezia e Pisa. Davanti alla formazione di Stroppa c’è anche la matricola Cesena, che viaggia con un punto di vantaggio sui grigiorossi.

Il ritorno in panchina con vittoria dell’ex tecnico di Monza e Crotone, anche se insufficiente per cancellare tutti i dubbi della vigilia, può comunque riportare fiducia e convinzione in un gruppo che senza dubbio ha qualità importanti e che può mettersi con determinazione a risalire la classifica, magari a cominciare già da sabato 30, quando i grigiorossi chiuderanno il mese di novembre rendendo visita ad un Sudtirol affamato di punti. Per quel che riguarda il vittorioso incontro con il Frosinone, la gara mostra un primo tempo ricco di capovolgimenti di fronte, con Vazquez e Bonazzoli che minacciano a più riprese Cerofolini sul fronte grigiorosso. Le due contendenti vanno al riposo a reti inviolate, ma al 10’ del secondo tempo arriva l’azione che decide la gara. Sugli sviluppi di un angolo di Castagnetti è bravo a prolungare la sfera Ravanelli, che serve a Vazquez il pallone che consente a mister Stroppa di iniziare con una vittoria il suo nuovo percorso alla guida della Cremonese. Cremonese-Frosinone 1-0 (0-0) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Zanimacchia 6 (33’ st Barbieri 6), Collocolo 6 (29’ st Pickel 6), Castagnetti 6,5 (50’ st Vandeputte sv), Buonaiuto 6 (29’ st De Luca 6), Sernicola 6; Vazquez 6,5 (33’ st Majer 6), Bonazzoli 6,5. A disposizione: Saro; Jungdal; Quagliata; Ceccherini; Moretti; Milanese; Nasti. All: Giovanni Stroppa 6,5. Frosinone (3-5-2): Cerofolini 6,5; Biraschi 6 (27’ pt Bettella 6), Monterisi 6,5, Bracaglia 6 (27’ st Canotto 6); Anthony Oyono 6 (18’ st Begic 6), Gelli 6,5 (27’ st Garritano 6), Cichella 6,5, Vural 6 (18’ st Ambrosino 6), Marchizza 6; Kvernadze 6, Cichero 6. A disposizione: Sorrentino; Garritano; Jeremy Oyono; Sziminski; Canotto; Grosso; Barcella; Sene. All: Leandro Greco 6. Arbitro: Simone Gallipò di Firenze 6. Reti: 10’ st Vazquez. Note: ammoniti: Castagnetti; Marchizza; Bonazzoli – angoli: 4-4 – recupero: 1’ e 5’ – spettatori: 8.323.