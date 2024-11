Serie B, 14esima giornata: poker Sassuolo, ko Pisa, pari tra Catanzaro e Mantova

Milano, 24 novembre 2024 - Nella prima parte della quattordicesima giornata di Serie B c'è un cambio al vertice: il Pisa cade a Carrara e, grazie alla vittoria contro la Salernitana, il Sassuolo balza in testa alla classifica. Nelle altre quattro sfide già disputate sono arrivati altrettanti pareggi: un gol a testa per Cosenza e Modena nell'anticipo del venerdì sera, stesso risultato per Cesena e Reggiana, 2-2 tra Catanzaro e Mantova, mentre termina senza reti la sfida tra Juve Stabia e Brescia. Tra occasioni sprecate, cartellini rossi e reti all'ultimo minuto, ripercorriamo le prime sei sfide di questo quattordicesimo turno del campionato cadetto, in attesa delle ultime quattro gare di questa domenica.

Modena e Cosenza giocano un tempo a testa e la sfida termina in parità

L'avvio è tutto per i padroni di casa, tanto che la squadra di Alvini va a centimetri dal vantaggio dopo appena sei minuti con Strizzolo che approfitta di una difesa non proprio concentrata e centra il palo. Passano pochi minuti e ci provano anche Florenzi e Mazzocchi, la prima occasione del Modena invece arriva al 20' quando Defrel viene murato sulla linea da Charlys. Tempo un paio di minuti che l'ex Sassuolo pesca Cotali in mezzo, il numero 29, in caduta, gira in porta e imbuca alla destra di Micai. È il primo gol della sua carriera in Serie B. Il Cosenza accusa il colpo e gli ospiti sfiorano il raddoppio con Caso in contropiede e poi con Defrel che si mangia un gol già fatto. Nel secondo tempo, dopo un altro gol divorato da Defrel, la musica cambia completamente al 59' quando Defrel, in giornata no nonostante l'assist, interviene in modo scomposto su Kouan e per l’arbitro è rosso diretto. Il Cosenza attacca, il Modena, in dieci, si difende e resiste. Alla fine il gol del pari arriva con Mazzocchi che, in girata, buca Gagno sul cross di Pinna. Finisce 1-1 con il Modena che riesce a portare via un punto d'oro per come si erano messe le cose.

Al Mapei solo il Sassuolo in campo, Salernitana annichilita

Fa sembrare tutto facile la squadra di Fabio Grosso che al Mapei passeggia sulla Salernitana. Eppure gli ospiti erano partiti bene con Amatucci che, dal limite, impegna Moldovan. Ma poi inizia l'assolo neroverde. Ci prova prima Boloca, che centra il palo in girata, e poi Thorstvedt di testa. Prima della pausa sale in cattedra Mimmo Berardi che prima ci prova senza successo, poi imbuca per Pierini che si mangia il gol del vantaggio. Nella ripresa Fiorillo commette una ingenuità e regala il pallone a Berardi con un grave errore in fase d’impostazione. L’esterno serve Pierini, solo in area, che fa 1-0 facile facile. La Salernitana si spinge in attacco e perde equilibrio e il Sassuolo ne approfitta. Laurienté, lanciato da Berardi, non si invola davanti a Fiorillo e lo batte: 2-0 a dieci minuti dalla fine e gara in ghiaccio. Allo scadere, c’è spazio anche per il gol del tre a zero di Moro su rigore e per il poker di Thorstvedt.

Finisce senza reti Juve Stabia-Brescia

A Castellammare più espulsioni che gol tra Juve Stabia e Brescia. Nei primi minuti le Rondinelle partono forte con Borrelli che però non trova la porta. Al 17' arriva l'espulsione di Vernier che sdraia Borrelli lanciato a rete, rosso diretto per lui. Da qui in poi i padroni di casa pensano soprattutto a difendersi, visto che ci sarebbero ancora 70 minuti da giocare. Il Brescia non ne approfitta, in maniera concreta, in nessuno dei due tempi, anzi per qualche tratto di gara lascia l'iniziativa ai padroni di casa che riescono a rendersi pericolosi con Adorante e Pierobon. Finisce 0-0 tra Juve Stabia e Brescia.

Colpaccio della Carrarese contro il Pisa

Dopo una ventina di minuti non indimenticabili, la sfida dello stadio dei Marmi si accende: Idrissa Touré entra in modo scomposto su Schiavi e per Guida è rosso diretto (l'ennesimo di questa giornata) e Pisa in dieci uomini. La Carrarese prende fiducia e Zanon va vicino al gol con una bella incursione in area, ma il suo tiro centra la traversa. Importante anche Rus che salva sulla linea dopo il tentativo di tap in di Cicconi. Nella ripresa ci si aspetta una Carrarese all’arrembaggio, ma in realtà è il Pisa a tenere il pallino del gioco, pur senza creare grandissimi pericoli. La Carrarese aspetta e quando i giochi sembravano fatti ecco il gol che cambia tutto all'ultimo minuto: cross di Giovane dalla destra, inserimento e colpo di testa di Bouah che buca Semper e regala tre punti alla Carrarese.

Gol, spettacolo e un rosso al Ceravolo tra Catanzaro e Mantova

A fare la partita nei primi minuti è il Mantova che prima va a un passo dal gol con Bragantini, poi il 30 aggiusta la mira e, complice la difesa, trova la rete del vantaggio. Al minuto 26, però, ecco il Catanzaro. La firma è del solito Iemmello, che gira di testa un bel cross dalla destra di Seck. Si ritorna in campo e dopo un quarto d'ora arriva, tanto per cambiare, un cartellino rosso: Cella entra scomposto su Seck e via il rosso diretto. La squadra di Caserta, forte dell’uomo in più, si butta alla ricerca del vantaggio: traversa di Pontisso e un’occasione per Iemmello. Ma, come un fulmine a ciel sereno, Bragantini in contropiede trova un gol inatteso per il Mantova. Il Catanzaro non ci sta e, alla fine, riesce a far fruttare la superiorità numerica trovando il gol del pareggio con Buso che di testa buca Festa. Pari meritato per i padroni di casa, con la sfida che termina 2-2.

Il derby emiliano tra Cesena e Reggiana termina in parità

Il primo tempo del derby ha tinte bianconere, con il Cesena che fa la partita e va vicino al vantaggio con Shpendi prima e Bastoni (traversa) poi. Nel primo tempo la Reggiana fatica tanto e all'inizio della ripresa il copione è sempre lo stesso: Cesena avanti e sempre pericoloso. Gli ospiti però sono cinici perché alla prima azione d'attacco della loro sfida la mettono dentro: ci pensa Pettinari a sbloccarla con un tocco di rapina, sfruttando una carambola in area. Il Cesena reagisce di cattiveria e trova il pari poco dopo con il solito Shpendi, che mette in porta il cross di Celia. Alla fine l'unica grande occasione capita sui piedi di Kabashi che su punizione centra la traversa. Finisce 1-1 il derby tra Cesena e Reggiana.