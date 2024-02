Ligue 1, 23° giornata: il PSG acciuffa il pari al 97', vincono Brest e Monaco

Milano, 26 febbraio 2024 - Ventitreesima giornata di Ligue 1 che certifica la crisi del Nizza di Farioli che non vince da quattro turni e contro il fanalino di coda Clermont non va oltre lo 0-0 e si fa superare da Monaco e Brest, inoltre anche l'ottimo stato di forma del Rennes, che stoppa la corsa del Paris Saint Germain, e quello del Lione. Si rialza anche il Marsiglia che, dopo l'esonero di Gattuso, ne rifila quattro al Montpellier e torna a vincere. Ripercorriamo tutte le partite del weekend.

I match della 23° giornata

Turno di Ligue 1 francese che si è aperto venerdì con l'anticipo tra Metz e Lione terminato 1-2. Il solito Lacazette e Benrama ribaltano il gol al 13' segnato da Mikautadze e regalano la 4° vittoria in fila all'OL che ora è addirittura a metà classifica dopo che, per tutta la prima parte del campionato, navigava nella zona retrocessione. Nelle due partite del sabato ci sono due vittorie esterne: quella del Nantes sul campo del Lorient per 0-1 grazie al gol di Castelletto in avvio di ripresa, e il tris firmato da Mahdi Camara che permette al Brest di piegare lo Strasburgo. Ottima partita di quella che ora è la seconda forza del campionato e continua a sognare, meritatamente, l'approdo Champions League. Il primo dei sei match di domenica è stato lo scoppiettante 2-3 tra Lens e Monaco. Balogun firma il vantaggio monegasco al 19' e Minamino raddoppia in tap-in alla mezz'ora, ma c'è giusto il tempo di portare la palla a centrocampo che Salisu fa 1-2. Al 77' Said pareggia in tap-in e ora i Sang et Or ci credono, anche perché Samba para un rigore a Balogun all'82' e l'inerzia è tutta dalla parte dei padroni di casa. Al 92' arriva però il colpo del ko firmato Minamino, doppietta per lui, che di sinistro batte il portiere. Vittoria esterna anche per il Reims sul campo del Le Havre per 1-2. Dopo un primo tempo senza reti dove sono stati protagonisti i portieri, Daramy fa 0-1 dopo un'azione personale di Khadra. Ma subito dopo arriva un brutto colpo per il Reims: rosso a Foket per un fallo su Sabbi. Abdoulaye Touré dal dischetto non trema e col cucchiaio fa 1-1. Finale incredibile: al 93' calcio di rigore per gli ospiti, Gorgelin para su Ito, ma interviene il Var: movimento anticipato del portiere, si ribatte. Ito non se la sente, sul dischetto ci va Daramy che tira una sassata che val la doppietta e l'1-2 finale. Pari tra Nizza e Clermont, match finito 0-0. Assoluti protagonisti i portieri: da una parte Thuram, Boudaoui e Claude-Maurice le hanno provate tutte ma Diaw ha sempre detto no, dall'altra Bulka para un rigore a Nicholson dopo il fallo di Dante. Vince il Tolosa per 3-1 contro il Lille. Gli ospiti giocano bene nel primo tempo e David serve Haraldsson, che non sbaglia col destro e fa 0-1. Nella ripresa però il Tolosa cambia completamente faccia e annulla gli ospiti: pareggio di Mawissa dopo 4', vantaggio con Sierro su rigore al 60' e giochi chiusi in breve tempo da Dallinga su assist di Gboho. Fortunato il Paris Saint Germain che pareggia 1-1 con il Rennes. Si parte con assolo parigino nei primissimi minuti, con Mandanda che dice di no a Vitinha. Gli ospiti passano avanti con il super gol di Gouiri che salta praticamente tutti e fa 0-1 con cui si chiude la prima frazione. Luis Enrique toglie Mbappé per Goncalo Ramos, mossa che poi si rivelerà azzeccata vista la serataccia del talento francese. L'attaccante portoghese viene ammonito per simulazione dopo aver cercato un rigore prima concesso e poi tolto col Var, penalty che però è solare al 95' quando Mandanda butta già proprio Ramos. L'ex Benfica non sbaglia e finisce 1-1, all'ultimo respiro. Rialza la testa il Marsiglia che con Gasset fa 2 vittorie su 2 (la prima in Europa League contro lo Shakhtar), a farne le spese è il Montpellier che ne piglia 4. Le cose non si erano messe bene in avvio per l'OM con Al-Tamari che fa 0-1 di testa. Le cose cambiano dal 20' quando il Marsiglia mette il naso oltre il centrocampo e al 31' arriva il pari con il siluro di Ndiaye. Al 43' Mbemba pesca Aubameyang con un rasoterra preciso e l'attaccante segna a porta vuota. Il Marsiglia ringrazia i pali del Velodrome due volte e si va a riposo sul 2-1. Aubameyang dal dischetto fa 3-1 e poi i padroni di casa calano il poker all'82' con lo sfortunato autogol di Sakho.

La classifica dopo 23 giornate

1) PSG 54 2) Brest 43 3) Monaco 41 4) Nizza 40 5) Lilla 38 6) Lens 36 7) Rennes 35 8) Reims 34 9) Olympique Marsiglia 33 10) Lione 28 11) Tolosa 26 12) Nantes 25 13) Racing Strasburgo 25 14) Le Havre 24 15) Montpellier 22 16) Lorient 22 17) Metz 17 18) Clermont 17