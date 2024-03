Ligue 1, 25esima giornata: pari PSG, ma il Brest non approfitta, è crisi Farioli

Milano, 11 marzo 2024 - Basta un pareggio al PSG per guadagnare punti sulle inseguitrici nella venticinquesima giornata di Ligue 1. Nonostante la squadra di Luis Enrique si sia fatta fermare dall'ammazza-grandi Stade de Reims, il Brest non ne ha approfittato perdendo 1-0 in casa del Lens. Pareggia anche il Lilla contro il Rennes che si fa rimontare dopo l'iniziale doppio vantaggio. Continua il periodo nero del Nizza che perde ancora, questa volta contro il Montpellier e scivola fuori dalla zona Europa. Vincono Lione e Marsiglia. Ripercorriamo i risultati di questo fine settimana e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

La giornata si apre venerdì, con la sconfitta del Nizza per 1-2 contro il Montpellier. La squadra di Farioli va sotto al 10' con lo sfortunato autogoal di Todibo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma poi reagisce subito con la zuccata di Boga che mette dentro da pochi passi. Al 40' tocco con la mano di un difensore dei padroni di casa, revisione al Var e calcio di rigore per il Montpellier trasformato da Savanier. Nella ripresa difesa a oltranza degli ospiti che chiudono la porta e ottengono 3 punti importanti. Si passa a sabato con il successo del Lione per 0-2 sul campo del Lorient. Partita controllata dagli ospiti che passano in vantaggio solo in apertura di secondo tempo con Tagliafico e, dieci minuti dopo, raddoppiano meritatamente con Samba Baldé al 64'. Colpaccio del Lens che frena la corsa del Brest. In una partita molto tattica, giocata prevalentemente a centrocampo, è decisiva la rete del centrocampista Ruben Aguilar al minuto 32'. Arrivando a domenica, il PSG ha l'occasione di aumentare il proprio vantaggio sulla seconda forza del campionato, ma non va oltre il pari con il Reims. Luis Enrique tiene fuori Gigio Donnarumma e Mbappé, per semplice turnover, ma al 6' un errore di Hakimi regala lo 0-1 a Munetsi. Bastano tre minuti al PSG per riprenderla con l'autorete di Abdelhamid su angolo. Poco dopo la ribalta Goncalo Ramos col sinistro, ma si va negli spogliatoi con il punteggio di 2-2 a causa del gol di Diakité su bell'assist di Agbadou. Nella ripresa ci provano Barcola, Lee e il neoentrato Mbappé ma il Reims si difende bene e porta a casa un punto. Vittoria importante in chiave salvezza per il Metz contro il Clermont. Gli uomini di Boloni colpiscono al 33' con il rigore del gerogiano Mikautadze. Il Monaco vince a Strasburgo per 0-1 grazie alla rete di Ben Seghir al 72', dopo una bella sgasata di Alkiouche sulla corsia. Stesso risultato anche in Le Havre-Tolosa, in favore dei padroni di casa. La partita si decide all’ora di gioco grazie alla botta di sinistro di Operi, che al 60’ firma l’1-0 dal limite dell’area. Si salva all'ultimo secondo il Lilla che strappa un punto in rimonta al Rennes pareggiando 2-2. Gli ospiti vanno avanti subito con l'assisti di Bourigeaud per Blas, poi raddoppiano al 20' con Kalimuendo che mette dentro dopo la giocata di Gouiri. Nella ripresa gli uomini di Fonseca aumentano ancor di più l’intensità e ci pensa il solito Jonathan David a rimettere le cose a posto negli ultimi dieci minuti: all'84' mette dentro su assist di Dago e poi in pieno recupero il 2-2 se lo fa tutto da solo. Non si ferma più l'Olympique Marsiglia che vince 2-0 contro il Nantes. Dopo il primo quarto d’ora i padroni di casa vanno avanti: azione personale di Sarr sulla destra, cross basso e tap-in facile di Pierre-Emerick Aubameyang. I Canarini sfiorano il pari con Sissoko, ma poi poco altro. A dieci alla fine ancora Aubameyang gira di destro opo un'uscita così così del portiere e chiude i conti.

La classifica dopo 25 giornate

1) PSG 56 2) Brest 46 3) Monaco 45 4) Lilla 42 5) Lens 42 6) Nizza 40

7) Olympique Marsiglia 39 8) Rennes 36 9) Stade de Reims 35 10) Lione 31 11) Tolosa 29 12) Le Havre 27

13) Montpellier 26

14) Racing Strasburgo 26

15) Lorient 25 16) Nantes 25 17) Metz 23 18) Clermont 17