Ligue 1, 27esima giornata: PSG corsaro a Marsiglia, Nizza ko col Nantes, Monaco a valanga

Milano, 1 aprile 2024 - Nel weekend pasquale il Paris Saint Germain vince contro l'OM e si avvicina sempre più all'ennesimo titolo. Nella corsa Champions non mollano Brest, Monaco e Lilla che vincono i rispettivi match, al contrario del Nizza che esce sconfitto dalla gara contro il Nantes che centra tre punti fondamentali per la salvezza. Ripercorriamo tutte le gare del ventisettesimo turno.

Tutti i match del weekend

Ventisettesima giornata di Ligue 1 francese che si è aperta venerdì con il successo del Lilla sul Lens per 2-1. Decisiva la doppietta di Edon Zhegrova al nono e al sessantesimo. Nella ripresa Haise prova a cambiare le cose e mette dentro Wahi che accorcia le distanze al 78', ma nel finale il Lilla si difende bene e porta a casa tre punti. Sabato passeggia il Monaco in casa del Metz vincendo con un sonoro 2-5. Dopo 15 minuti la partita era già scritta: Minamino, Akliouche e Campos hanno segnato sui primi tiri della squadra del principato. Nella ripresa Balogun al 76' fa 0-4 e solo allora il Metz reagisce d'orgoglio e segna prima con Diallo e poi con Sanè. A tre dalla fine c'è tempo anche per la doppietta del giovane attaccante francese Balogun che cala così la manita. Pari tra Lione e Reims: partita molto tattica, giocata soprattutto a centrocampo e controllata in gran parte dai padroni di casa che però sono andati sotto al 55' a causa del gol di Okumu, poi ripreso da Nuamah dieci minuti più tardi. Sei partite nella domenica di Pasqua. Si comincia con la vittoria del Brest in casa del Lorient per 0-1. Partita decisa nel finale: all'86' Del Castillo segna con un preciso sinistro all'angolino basso su assist di Doumbia. Nel recupero, Brahimi entra e viene espulso, ma i padroni di casa non riescono a sfruttare l'uomo in più. Sembra essere finita la magia in casa Nizza: sconfitto per 1-2 dal Nantes. La truppa di Farioli va sotto al 19' a causa del gol di Abline. Nel secondo tempo si segna solo dagli undici metri: Moffi pareggia, ma quattro minuti dopo arriva il secondo rigore di giornata trasformato da Mostafa Mohamed. Il Tolosa ne fa 3 al Clermont sempre più lontano dalla salvezza. Dopo due ko di fila torna a sorridere la squadra di Martinez Novell grazie alla doppietta di Sierro (rigore all'8' e rete al 79') e al gol di Dallinga al 73'. Il Le Havre lascia per strada punti salvezza contro il Montpellier perdendo 0-2. Il ko matura nell'ultimo quarto di gara: sblocca Ferri, raddoppia Jullien tra il 72' e l'80'. Ora il Le Havre è quartultimo a 1 punto di vantaggio sul Lorient. Vince lo Strasburgo contro il Rennes per 2-0. Partita in equilibrio e senza troppe occasioni fino al 71' quando Senaya prima e Sebas poi segnano due reti in rapida successione che tagliano le gambe agli ospiti. Vince il PSG contro il Marsiglia e si dimostra più forte anche dell'inferiorità numerica. Già, perché al 40' la squadra di Luis Enrique resta in 10 a causa dell'espulsione di Beraldo per fallo su Aubameyang. Nella ripresa Vitinha scambia con un compagno al 53' e segna il gol del vantaggio. Al 65' subentra Goncalo Ramos per Mbappé, non proprio contento della sostituzione, e tempo venti minuti che il portoghese raccoglie l'assist di Asensio e chiude il match. Parigini a +12 sul Brest e titolo a un passo.

La classifica dopo 27 giornate

1) PSG 62 2) Brest 50 3) Monaco 49 4) Lilla 46 5) Nizza 43 6) Lens 42

7) Olympique Marsiglia 39 8) Rennes 39 9) Reims 39 10) Lione 35 11) Tolosa 32 12) Racing Strasburgo 32 13) Montpellier 29

14) Nantes 28

15) Le Havre 27

16) Lorient 26 17) Metz 23 18) Clermont 20