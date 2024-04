Ligue 1, 28esima giornata: pari per PSG e Nizza, colpo Lione, show in Brest-Metz

Milano, 8 aprile 2024 - Turno di Ligue 1 che che vede il fanalino di coda Clermont uscire dal Parco dei Prinicipi con un punticino d'oro per tener viva la fiammella salvezza. Nella corsa alle Coppe Europee vincono tutte: Brest a fatica col Metz, stesso discorso per il Monaco con il Rennes, mentre ha vita facile il Lilla contro l'Olympique Marsiglia. Continua il momento non positivo del Nizza che pareggia contro il Reims: 4 punti nelle ultime cinque per gli uomini di Farioli. Ripercorriamo tutte le gare e vediamo come è cambiata la classifica.

Tutti i match del weekend

Si comincia venerdì con la vittoria del Lilla sull'Olympique Marsiglia per 3-1. Dopo un primo tempo con pochi alti, nel secondo il ritmo cambia e arrivano tutti e quattro i gol. Gigot commette fallo nella propria area di rigore e dal dischetto non sbaglia il solito Jonathan David al 54'. Passano meno di venti minuti e Bentaleb trova Rémy Cabella che raddoppia splendidamente, ma all'81' si riapre tutto con l'autogol di Ismaily dopo una situazione confusa in area di rigore. I giochi si chiudono all'84' con Tiago Santos che mette a rimorchio per Gudmundsson che non sbaglia da centro area. Si arriva a sabato con due pareggi. Il primo tra Lens e Le Havre con Sabbi che, su rigore, pareggia il gol di Frankowski che venti minuti prima (al 58') aveva portato avanti i padroni di casa. Stesso risultato in PSG-Clermont, con gli ospiti che passano in vantaggio al 32' con la difesa dei parigini che, di fatto, ha sbagliato tutto il possibile: Skriniar buca un primo intervento sulla destra regalando palla a Maignin che crossa altissimo e debole, ma Danilo Pereira guarda Virginius che ha tempo di mettere una bella palla al centro per Keita che calcia, Ugarte è in ritardo ma tocca quanto basta il pallone per mandare fuorigiri Arnau Tenas. Da lì parte l'assedio del PSG che avrebbe pareggiato con il giovane Mayulu a fine primo tempo, ma il suo bel gol viene annullato dal Var. Nel secondo traverse di Hakimi e Goncalo Ramos, entra Mbappé ma il fanalino di coda è duro a morire. Il 7 di Luis Enirique all'86' trova Goncalo Ramos che davanti al portiere non sbaglia e salva il Paris Saint Germain. Sei partite la domenica, partiamo dalla vittoria per 4-3 del Brest contro il Metz. Dopo sei minuti Lamine Camara se ne va tra le maglie dei padroni di casa e lascia un cioccolatino a Traoré che non sbaglia. Dopo altrettanti giri d'orologio arriva il pari firmato Chardonnet su assist di Del Castillo. Prende il controllo della partita il Brest che va in vantaggio con Boumbia e poco dopo cala il tris con Mounié su assist di Satriano. Al 60' l'ex Inter (ancora di proprietà il cartellino) segna la rete del 4-1, ma la partita è ben lontana dal terminare. Toglie le mani dal manubrio il Brest, attacca a testa bassa il Metz che per pochissimo non la riprende: Papa Diallo sfiora la rete, poi l'uno-due e la doppietta di Mikautadze tra il 74' e l'80', il forcing finale ospite però non porta al gol del pari. Termina senza reti Tolosa-Racing Strasburgo, una gara con poche occasioni da entrambe le parti: degne di nota solo quella di Bakwa e di Diarra. Vittoria importante in ottica salvezza del Montpellier che batte il Lorient 2-0. L'episodio clou arriva subito: calcio di rigore per gli ospiti per fallo di Ferri su Karl, ma c'è una review al Var. Si riguarda non tanto il contatto nell'area di rigore del Montpellier, ma l'intensità del tocco che, tecnicamente, è una cosa lasciata a giudizio del direttore di gara. Fatto sta che alla fine il rigore viene negato. Nel secondo tempo, al 55', la sblocca dal dischetto Savanier, poi in pieno contropiede al 91'' segna il gol partita Yann Karamoh. Pari a reti inviolate tra Reims e Nizza. Tante le occasioni, con gli uomini di Farioli che trovano in Boga l'uomo in più al quale affidarsi per spaccare il match, ma dall'altra parte Diouf risponde sempre presente. Anche un po' sprecone sotto porta l'esterno ex Sassuolo e Atalanta che, nella ripresa, avrebbe potuto fare meglio in un paio di occasioni. Nel finale un enorme brivido per il Nizza, con Bulka ad evitare la rete vincente di Khadra al 93'. Partita nervosa ma vinta dal Monaco contro il Rennes. La squadra del principato suda in avvio con Mandanda che salva i suoi tre volte. Al 25' ci pensa Akluouche a metterla dentro dopo una bella azione corale. Terrier lascia il Rennes in dieci per un fallaccio sull'autore del gol al 46', poi arriva la doppia ammonizione a Kehrer al 64' che ristabilisce la parità numerica. Nel finale tante proteste dei giocatori del Rennes per un rigore non concesso dall'arbitro Frappart. Terza vittoria nelle ultime quattro gare per il Lione che espugna 1-3 il campo del Nantes. E dire che per gli ospiti le cose sono iniziate maluccio: al 16' Mollet trova la testa di Abline che porta in avanti i canarini, poi poco dopo arriva la traversa di Mohamed. Il Lione la pareggia al 76' con Lacazette, dopo una bella giocata di Fofana, poi tempo due minuti e ancora Malick Fofana ribalta la partita. Decisivo uscendo dalla panchina il giovane degli ospiti. Abline prova a pareggiarla, ma al 97' ecco la rete che chiude i giochi: la firma Gift Orban in ripartenza.

La classifica dopo 28 giornate

1) PSG 63

2) Brest 53

3) Monaco 52

4) Lilla 49

5) Nizza 44

6) Lens 43

7) Reims 42

8) Olympique Marsiglia 39

9) Rennes 39

10) Lione 38

11) Tolosa 33

12) Racing Strasburgo 33

13) Montpellier 32

14) Le Havre 28

15) Nantes 28

16) Lorient 26

17) Metz 23

18) Clermont 21