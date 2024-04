Champions League, semifinali: Bayern e Real pareggiano dopo una grande partita

Monaco di Baviera, 30 aprile 2024 – All’Allianz Arena il Bayern ospita il Real Madrid nella semifinale di andata della UEFA Champions League. Gli uomini di Tuchel hanno strappato il pass per questo grande appuntamento grazie alla vittoria contro l’Arsenal, mentre i Blancos grazie al successo ai rigori contro il Manchester City. Lato formazioni, i padroni di casa si presentano con il solito 4-2-3-1 con Laimer titolare, data l’assenza di Coman, che si aggiunge a De Ligt e Boey. A centro della difesa c’è Kim con Dier, mentre Mazraoui ha vinto il ballottaggio con Alphonso Davies. Dall’altra parte, Ancelotti sostituisce lo squalificato Carvajal con Lucas Vazquez a destra, mentre al centro ci sono Nacho e Rudiger. Davanti il duo Vinicius Jr e Rodrygo, con Bellingham che ha facoltà di spingere.

Il racconto della partita

Parte fortissimo il Bayern con Kane che imbuca per Sané che, contro Lunin, calcia addosso al portiere ucraino che gli nega la gioia del gol. Molto attivo Sané che, col tacco, trova Kane, ma l’ex Tottenham tira male e la palla è di Lunin. Primi venti minuti tutti biancorossi: la squadra di Tuchel è padrona assoluta del campo e costruisce con facilità. Nel momento più difficile della partita del Real, la sblocca Vinicius al 24’! Fa tutto l’ala brasiliana che riceve alle spalle di Kim su gran palla di Kroos e davanti a Neuer rimane freddo e segna. Cambia la partita nei secondi venti minuti del primo tempo, ora sono i blancos in controllo del match. Vicino al pareggio Kane a fine primo tempo con una punizione dal limite che l’inglese calcia forte sul palo del portiere, ma la palla va fuori di poco. Finisce 0-1 il primo tempo. Nel secondo tempo contropiede Real Madrid con Jude Bellingham che apre per Kroos, il tedesco defilato sulla sinistra prova il destro a giro dal limite ma Neuer vola e dice no. La partita cambia completamente nell’arco di cinque minuti: al 53’ lampo di genio di Leroy Sané che lo fa bellissimo per il pareggio, controllo sulla destra, dribbling, rientra sul mancino e batte Lunin sul suo palo; poi al 58’ Musiala salta secco Vazquez che lo atterra, calcio di rigore e gol di Harry Kane che fa 1-2. Ora la partita è più che mai nelle mani del Bayern Monaco. Rischiano i padroni di casa al 63’ con una palla recuperata da Tchouameni che manda in porta Rodrygo, la difesa si chiude al tempo giusto e poi Laimer allontana la minaccia. Due grandissime chance per il Bayern Monaco intorno al 65’ prima Harry Kane che riceve dentro l’area defilato sulla sinistra, calcia di prima ma c’è una deviazione di Rudiger che manda in angolo. Subito dopo, dalla bandierina colpo di testa di Dier che finisce tra le braccia di Neuer. Dopo i cambi il Real Madrid prende campo e al 79’ Neuer è chiamato al grande intervento con Modric che serve Vini che incrocia da distanza ravvicinata ma il portiere dice no. All’83’ calcio di rigore per il Real Madrid! Rodrygo fa scomparire la palla in area, Kim lo mette giù e dal dischetto Vinicius firma la doppietta personale e riporta in parità la partita, 2-2 con otto più recupero da giocare. Musiala e Kane da una parte, Rodrygo e Vinicius dall’altra provano le ultime fiammate ma adesso le squadre sembrano stanche e, soprattutto, le due difese sono molto più attente a non prendere un gol che chiuderebbe la gara. Finisce 2-2 una splendida partita tra Bayern Monaco e Real Madrid.