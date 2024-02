Ligue 1, 20° giornata: pari per Farioli, travolgente Lilla, Gattuso beffato, vince il PSG

Milano, 5 febbraio 2024 - Si chiude la ventesima giornata anche in Ligue 1, con il PSG che sorride perché batte lo Strasburgo e, dato il pari tra Nizza e Brest, fugge a +8 dalla squadra di Farioli. SFrena la rincorsa alla zona Europa il Marsiglia di Gennaro Gattuso (al centro di un'inchiesta per estorsione, due persone sono state arrestate con l’accusa di estorsione: avrebbero chiesto il pizzo a Francesco e Ida Gattuso, papà e sorella di Rino) che perde 1-0 in casa del Lione. Ripercorriamo i match di giornata e vediamo la classifica dopo 20 giornate.

I match della 20° giornata

Si parte da venerdì con il solito Kylian Mbappé che regala la vittoria al PSG per 1-2 in casa dello Strasburgo. In apertura si supera Gigio Donnarumma, poi al 4' Mbappé sbaglia un rigore, parato da Bellaarouch all'esordio in Ligue 1. Il portiere dello Strasburgo però poi gli regala il gol dello 0-1 alla mezz'ora sbagliando il rinvio. Il raddoppio lo firma Asensio in contropiede su assist di, ovviamente, Mbappé. Il gol della speranza, vana, lo segna Bakwa su assist pregevole di Angelo. Nella giornata di sabato, il Rennes passa 2-1 contro il Montpellier: Bastano meno di tre minuti di gioco ai rossoneri per portarsi in vantaggio: Terrier riceve in profondità, colpisce il palo e mette in rete la respinta, Kalimuendo raddoppia su calcio di rigore in avvio di ripresa mentre Mandanda chiude la porta a tutti. O meglio, quasi tutti perché al 73' dal limite Savarnier fa 2-1, ma poi il gol del pari non arriva. Quinta sconfitta nelle ultime sei per il Nantes che perde 0-1 contro il Lens. Lafont è decisivo su Frankowski e Sotoca, ma giocano solo gli ospiti che trovano il gol nella ripresa con Pereira da Costa che si invola tra Castelletto e Pallois e batte Lafont con un tiro a incrociare al 48'. I Sang et Or dominano, con Wahi a sua volta vicino al 2-0, mentre il Nantes non si rende mai pericoloso. Pari 1-1 tra Monaco e Le Havre, succede tutto in due minuti: prima Ben Yedder regala il vantaggio alla squadra del principato, poi Fofana è sfrotunato e la mette nella sua porta. Colpaccio del Tolosa che ferma il Reims 2-3: Mawissa Elebi fa 0-1 dopo 11 minuti, poi raddoppia Babicka e triplica addirittura Dalinga su rigore poco prima della pausa. Nella ripresa reazione della squadra di Still con Teuma, ma gli ospiti si difendono molto bene e il secondo gol dei padroni di casa arriva solo al 91' a giochi praticamente fatti. Tutto facile per il Lilla che batte 4-0 il Clermont grazie alla doppietta di uno scatenato Jonathan David e le reti di André e Zhegrova, tutti e quattro i gol arivvati nel primo tempo. Il Lorient batte il Metz a domicilio 1-2. Nel primo tempo Bamba e Lamkel Ze si rispondono nel giro di tre minuti, poi nel secondo tempo il gol di Panos Katseris regala i tre punti agli ospiti. Partita molto bloccata e che termina senza reti tra Brest e Nizza che non si fanno male ma perdono terreno nei confronti del PSG. Alexandre Lacazette regala i tre punti al Lione che batte 1-0 il Marsiglia di Gattuso. L'OM parte cercando la porta direttamente da calcio d'inizio e centrando la traversa, con Anthony Lopes che ringrazia il legno. Il gol arriva al 36' con il capitano del Lione che si fa trovare pronto in area su cross basso e, dopo un contrasto, da terra batte Lopez.

La classifica dopo 20 giornate

1) PSG 47

2) Nizza 39

3) Brest 36

4) Lilla 35

5) LMonaco 35

6) Lens 32

7) Reims 30

8) Olympique Marsiglia 29

9) Rennes 28

10) Racing Strasburgo 25

11) Le Havre 24

12) Tolosa 20

13) Montpellier 19

14) Nantes 19

15) Lione 19

16) Metz 16

17) Lorient 16

18) Clermont 15