Ligue 1, 26esima giornata: Mbappé show e PSG a valanga, torna a vincere il Nizza, ok Lione

Milano, 18 marzo 2024 - Nella ventiseiesima giornata di Ligue 1 francese il Paris Saint Germain è un rullo compressone contro il Montpellier, ben sei i gol fatti dalla squadra di Luis Enrique. Se la corsa per il titolo, come quasi tutti gli anni, non riserva grandi emozioni, quella per un posto in Champions League è serratissima: pareggiano Brest e Lilla, ma anche il Monaco guadagna un solo punto contro il Lorient, dunque sorride il Nizza che con la vittoria a Lens sale a quota 43, a pari con il Lilla quarto. Torna a vincere anche lo Stade de Rennes contro l'Olympique Marsiglia in un match tra due squadre che inseguono un posto nelle altre due competizioni europee. Ripercorriamo tutte le gare del fine settimana e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con l'anticipo tra Tolosa e Lione. Partita spettacolare al Municipal, con gli ospiti che chiudono avanti la prima frazione grazie alla rete del solito Lacazette al 33'. Nel secondo tempo ha un'altra faccia il Tolosa che in cinque minuti ribalta la partita: Dallinga al 53' e poi il rigore di Sierro al 58' rimettono le cose sui binari giusti. Ma c'è ancora tantissimo tempo e al 77' arriva il bel gol di Rayan Cherki che fa 2-2 e tempo di riportare la palla a centrocampo che il centrale Jake O'Brien segna il gol partita all'81'. Due match nella giornata di sabato: la vittoria convincente del Racing Strasburgo sul campo del Nantes per 1-3 e lo stesso risultato in Lens-Nizza. Partendo dalla prima, Gameiro mette subito le cose in chiaro per gli ospiti dopo 3 minuti. In uno dei due tiri in porta totali fatti dalla squadra di Gourvennec arriva il pari con Cumart al 35'. Match bloccato, in palio ci sono punti pesanti in ottica salvezza, serve un guizzo che arriva al 62' con Emanuel Emegha che fa 1-2 e poi, sul tentativo di forcing del Nantes, raddoppia al 78'. Mancavano, eccome se mancavano, i tre punti in casa Nizza. La squadra di Farioli porta via una partita molto complicata sul campo del Lens: Medina sbaglia tutto all'11', Cho ruba palla e corre verso la porta per poi lasciare la sfera a Moffi che segna da due passi a portiere già battuto. Per vedere il secondo gol bisogna aspettare il 53' con un altro erroraccio della difesa del Lens che regala la rete a Kephren Turam. Al 66' contatto in area sugli sviluppi di un angolo che porta a un rigore per il Nizza trasformato da Moffi che chiude i giochi e sigla la doppietta. Tardivo il gol di Wahi al 76'. Ben sei match domenica. Partiamo dal pareggio 1-1 tra Brest e Lilla. Gli ospiti rischiano al 28’ col mancino di Del Castillo si stampa sul palo. La partita la sbloccano gli uomini di Fonseca al 67': Angel Gomes pesca in area il solito Jonathan David che non sbaglia col destro. La reazione degli uomini di Eric Roy è immediata e a dieci dalla fine arriva la rete del pareggio firmata Martin Satriano. Vince il Reims contro il Metz per 2-1. Partita che si sblocca dopo 3 giri d'orologio grazie alla rete di DIakité su assist di Khadra. Dieci minuti più tardi i granata riescono subito a trovare la rete del pari: al 13’ arriva la zampata di Atta. Il gol partita arriva al 79' con Khadra ancora protagonista come assistman, questa volta per Ito che non sbaglia e regala tre punti ai suoi. Stesso risultato in Clermont-Le Havre, con i padroni di casa che continuano a sperare nella salvezza. La partita si sblocca al 12' con Cham-Saracevic che porta in vantaggio i suoi. Al 30' l'episodio: Rashani si fa ammonire due volte al e lascia la squadra di Gastien in dieci. Il pareggio, con un uomo in più. è immediato e porta la firma di Ayew. Poco prima della pausa però ancora una volta Cham-Saracevic su calcio di rigore porta avanti il Clermont. Nel secondo tempo è assedio Le Havre che però rimangono in 10 al 66' per l'espulsione di Targhalline. Da lì in poi il Clermont, che ha sfiorato a più riprese il 3-1, riesce a gestire meglio e portare a casa la vittoria. Stop per il Monaco che viene beffato al 95' dal Lorient. Pronti via e gli ospiti stappano subito la partita, grazie allo sfortunato autogol dell’ex Torino Singo. Si ritorna in parità al 27' con un altro autogol: Formose Mendy la mette nella porta sbagliata. In avvio di ripresa i monegaschi ribaltano il risultato: rete di Fofana su invenzione di Golovin. A nove dalla fine l'ex Juve Zakaria si fa cacciare fuori e nel forcing finale arriva il gol del pari firmato da un altro ex Serie A: Tiémoué Bakayoko che regala un punto importante al Lorient. Brusca frenata per il Marsiglia che cade contro il Rennes per 2-0. La partita si sblocca al 21’ con Gouiri che apparecchia per l’1-0 del solito Martin Terrier e vantaggio Rennes. Nel secondo tempo i rossoneri si coprono e l'OM non riesce a creare offensivamente. Al 77’ Bourigeaud non sbaglia dal dischetto e chiude i conti. Il Paris Saint Germain ne fa 6 al Montpellier. Al 14’ Mbappé pesca Vitinha che firma l’1-0 con un bel destro da fuori area. Poi il francese si mette in proprio e fa 0-2. Il Montpellier reagisce d'orgoglio e rimonta il doppio svantaggio prima con Nordin e poi il rigore di Savanier. Però dall'altra parte c'è Kylian Mbappé che non ne vuole proprio sentire e, nel secondo tempo, comincia lo show. Al 50' da fuori area col destro lo fa bellissimo, poi al 63' fa tripletta sul filtrante alto di Vitinha e chiude la partita. Nel mezzo anche il gol del coreano Kang-in Lee al 53'. All’89’ c’è spazio anche per il sesto gol: imbucata di Vitinha per il sinistro secco di Nuno Mendes.

La classifica dopo 26 giornate

1) PSG 59

2) Brest 47

3) Monaco 46

4) Lilla 43

5) Nizza 43

6) Lens 42 7) Olympique Marsiglia 39

8) Rennes 39

9) Reims 38

10) Lione 34

11) Tolosa 29

12) Racing Strasburgo 29

13) Le Havre 27

14) Montpellier 26 15) Lorient 26

16) Nantes 25

17) Metz 23

18) Clermont 20