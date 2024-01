Ligue 1: pari per PSG e per Gattuso, torna a vincere il Nizza

Milano, 29 gennaio 2024 - Nella diciannovesima giornata della Ligue 1 francese stupisce tutti il Brest, una delle squadre rivelazione del campionato d'oltralpe, che pareggia 2-2 contro i campioni in carica del Paris Saint Germain dopo esser stato sotto di due reti. Il Nizza di Farioli ritrova i tre punti, dopo il pareggio dell'ultima giornata, e si riporta a -6 dalla vetta. In quella che è una vera e propria pioggia di pareggi, ben sei in totale, c'è anche quello dell'OL di Gattuso contro il Monaco e il 3-3 tra Lorient e Le Havre. Ripercorriamo i match e vediamo la classifica.

I match del weekend

Diciannovesimo turno che si è aperto venerdì con la vittoria del Rennes in casa del Lione per 2-3. Gli uomini di Stephan partono fortissimo segnando tutti e tre i gol nel primo tempo: la doppietta di Terrier al 22' e al 41' e, nel mezzo, il gol di Douè al 36'. Tardiva la reazione del Lione con Milagres e Lacazette che riaprono la partita, ma nel finale gli ospiti difendono bene il risultato. Il rigore di Evan Guessand al minuto 77' permette al Nizza di vincere 1-0 contro il Metz, una partita che sembrava quasi stregata visto che gli uomini di Farioli non hanno concesso nulla agli avversari ma non riuscivano in nessun modo a buttare la palla in porta. Partita alquanto nervosa al Velodrome tra Marsiglia e Monaco, terminata 2-2. Ben Yedder al settimo regala il vantaggio alla squadra del principato, ma all'11' Maripan si fa cacciare fuori e il Monaco rimane in 10, nel finale di primo tempo Aubameyang e Akliouche segnano per le rispettive squadre e si va alla pausa con un gol di vantaggio per gli ospiti. Il Marsiglia trova il gol del pareggio al 50' con Balerdi e poi inizia un vero e proprio forcing che costringe il Monaco, visto anche l'uomo in meno, a difendere il risultato con le unghie e con i denti. All'86' l'ex Juve Zakaria prende il secondo giallo e così la squadra di Hutter terimina il match in 9, ma almeno riesce a portare via un punto, dall'altra parte un po' di amaro in bocca per Gattuso. Nei sei pareggi totali ci sono anche i due 0-0 tra Montpellier e Lilla e tra Reims e Nantes. Non si fanno male nemmeno Clermont e Racing Strasburgo, con la sfida che finisce 1-1. Primo tempo divertente e con ritmi alti, con il risultato che cambia al 34' con Sahi, i padroni di casa reagiscono nella seconda frazione e pareggiano con Nicholson. Show tra Lorient e Le Havre 3-3: dopo un quarto d'ora gli ospiti vanno avanti con il rigore di Sabbi, ma tempo altri quindici minuti e Louza fa 1-1 su invenzione di Kari. Partita nervosa, con tanti gialli (saranno 8 alla fine, con 36 falli totali). Al 51' Kari mette il suo nome tra i marcatori, dopo l'assist per il gol del pari, ma a 5 dalla fine André Ayew gela lo Stade du Moustoir. Nel recupero arrivano due reti: al 92' Bamba porta avanti il Lorient, ma nell'ultimo assalto è ancora André Ayew a negare i tre punti ai padroni di casa siglando la doppietta al 94'. Vittoria esterna del Lens che batte 0-2 il Tolosa al termine di una partita dove i Sangueoro sono cresciuti e usciti sul lungo dopo un avvio farraginoso, decidono i gol di Costa e Diouf a cavallo tra primo e secondo tempo. Oltre al pari tra Lorient e Le Havre, il match più bello del weekend è stato quello tra PSG e Brest, terminato 2-2. La prima forza del campionato riceve la terza che non ha nessuna voglia di fare la vittima sacrificale al Parco dei Principi. La squadra della capitale va avanti con Asensio e Kolo Muani sullo scadere del primo tempo e la squadra di Luis Enrique pensa, erroneamente, di avere la partita in pugno. Nel secondo tempo Camara accorcia le distanze al 55', il Brest ci crede e il PSG crea pochino. A dieci alla fine Mathias Pereira sigla il gol del 2-2. Nel finale due sciocchezze di Barcola nel giro di due minuti costano il rosso al giocatore del PSG.

La classifica dopo 19 giornate

1) PSG 44 2) Nizza 38 3) Brest 35 4) Monaco 34 5) Lilla 32 6) Reims 30 7) Olympique Marsiglia 29 8) Lens 29 9) Racing Strasburgo 25 10) Rennes 25 11) Le Havre 23 12) Montpellier 19

13) Nantes 19 14) Tolosa 17 15) Metz 16 16) Lione 16 17) Clermont 15 18) Lorient 13