L’iniziativa. Il Gruppo Fileni al fianco delle nazionali e di importanti club

Fileni torna protagonista su alcuni dei più importanti campi di calcio di Serie A e Serie B: è infatti fornitore ufficiale di carni del Cagliari Calcio, business partner della Fiorentina e club partner del Parma Calcio 1913. L’iniziativa, che conferma la volontà del Gruppo Fileni di puntare su collaborazioni con realtà importanti che condividano e promuovano principi e valori – come la passione, il lavoro di squadra, la vita sana, il fair play, la solidarietà e l’inclusione – dei quali il mondo dello sport è da sempre portatore, prevede che il brand Fileni accompagni le partite in casa, gli allenamenti e i principali eventi delle diverse squadre in questa stagione e nella prossima e che i prodotti Fileni diventino parte integrante nello scrupoloso piano alimentare e nutrizionale dei calciatori. Le nuove partnership si inquadrano nella filosofia del Gruppo Fileni, che punta a promuovere l’idea che l’allenamento migliore inizi a tavola, alla luce del ruolo positivo svolto da una dieta proteica per sportivi e non, e dimostrano l’impegno dell’azienda nell’essere un punto di riferimento e un presidio di qualità per un’alimentazione sana e bilanciata. Dopo essere diventato official partner e fornitore ufficiale di carni della nazionale italiana di calcio, il Gruppo Fileni torna in campo per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. "Siamo orgogliosi – ha dichiarato Barbara Saba, direttrice marketing e innovazione del Gruppo Fileni – di annunciare un nuovo capitolo del nostro impegno a fianco del mondo del calcio. Essere stati scelti da Cagliari, Fiorentina e Parma è per noi un grande onore e una conferma della validità del nostro lavoro e dei nostri prodotti. Siamo convinti che promuovere uno stile di vita sano e attivo sia fondamentale, e con questa iniziativa contribuiamo ancora una volta a rendere il nostro impegno per il benessere delle persone sempre più concreto e tangibile".