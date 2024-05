L’iniziativa, il presidente bambini centravanti: "La maglia numero 13? l’ho scelta perchè era quella meno stretta... ». Trestina, sfida con il Comune di Città di Castello. Il sindaco Secondi è il capitano

TRESTINA - Sul campo da una parte il Trestina guidato dal presidente Leonardo Bambini, schierato da centravanti con un’insolita maglia numero 13 sulle spalle. Dall’altra l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Luca Secondi, metronomo di centrocampo con indosso la 8. Il risultato finale? 2-0 per il Trestina con reti di Gori e Lorenzo Bambini, ma c’è chi, già dal calcio di inizio, aspettava la cena finale. Un bel pomeriggio al Casini per dare due calci al pallone e fare una bella corsetta tra amici col sorriso. L’occasione per tutti i partecipanti per rinsaldare un rapporto fra società e comune in vista di importanti progetti futuri. E quei dirigenti che non se la sono sentita di scendere in campo, con la scusa di qualche acciacco legato all’età, non hanno potuto far altro che vestire i panni degli ultras, sugli spalti, come fosse una domenica di campionato. Un’amichevole voluta in primis dal presidente Bambini: "Grazie al Comune per l’attenzione soprattutto sul piano dell’impiantistica. Da questo punto di vista credo che abbiamo la fortuna di fare calcio a braccetto con un’amministrazione che guarda con particolare attenzione a tutti gli impianti del comune, non solo al nostro. Per quanto riguarda il calcio giocato, noi dirigenti ci invecchiamo. Largo ai figli… Perché ho scelto la maglia numero 13? Era quella meno stretta...". Un’amichevole subito sposata dal sindaco Secondi: "Come amministrazione cerchiamo di stare vicino alle società con un obiettivo primario: concentrare i nostri sforzi sul settore giovanile. Per quanto riguarda il calcio giocato, invece, abbiamo cercato di tenere botta ma Trestina, si sa, è sempre un campo difficile...".