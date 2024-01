L’iniziativa. L’Asd Petrignano celebra la storia. Cinquanta anni in una serata

Cinquanta anni in una serata. Quella che l’Asd Petrignano, con in testa l’attuale presidente Fabio Cavalagli e il vice Claudio Romoli, ha organizzato per celebrare i 15 presidenti che hanno segnato il primo mezzo secolo di storia biancorossa. A partire dal compianto Enzo Eugeni, nel lontano 1972 e la sua barberia, punto di ritrovo per tanti petrignanesi, primo fra tutti Francesco Lupetti che avrebbe ricoperto il ruolo di presidente due anni dopo. Applausi in sala per Alfio Antoniacci, così come per Alberto Fagotti, con il figlio Massimiliano a ritirare il riconoscimento in memoria del papà. E che dire di Silvio Fabrizi e la sua idea innovativa di portare anche le famiglie a pranzo con i giocatori in trasferta? Quattro stagioni al timone del club invece per Renato Ballarani e il suo bar ritrovo di tante generazioni, passando per l’instancabile Graziano Ascani, fino ad arrivare ad Edoardo Nasini, con dieci stagioni al vertice. E si arriva così al 1994 che segna il trienno presidenziale di Ornelio Ascani e il suo baffo modello, passando per il bienno targato Walter Pierelli. Applausi anche per Mauro Mosconi, tuttora in prima linea con il figlio Alessandro capitano della prima squadra, passando per Fausto Collarini, il primo presidente a portare il Petrignano in Eccellenza. A chiudere la dinastia Eugeni, da Massimiliano, che ha salutato tutti dalle piste di Madonna di Campiglio, fino a Gianni e Walter.