L’Italservice di Pizza nuovo sponsor della Vis. I tifosi: "Con lui, Bosco e Campanelli si sogna"

Lorenzo Pizza nuovo sponsor della Vis. Il marchio Italservice campeggerà dietro alle maglie biancorosse per il prossimo campionato di C che sarà trasmesso interamente in diretta su Sky (alcune anche sulla piattaforma mondiale), e, nei playoff, su Rai due in diretta in prima serata dove quest’anno le due finali, che la Vis ha mancato di un soffio, hanno avuto un ascolto di oltre quattro milioni di telespettatori. La presentazione sarà sabato alle 11,30 nel V Park, assieme a quella di Lc mobili che passa a primo sponsor della maglia, una notizia questa già anticipata dal Carlino con l’intervista a Lorenzo Campanelli. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi della Vis: una valanga di messaggi. Eccone alcuni. Francisco Gomez: "Sono strafelice, stracontento, finalmente un pesarese che si è avvicinato alla Vis e che affianca un grande sponsor come Lc mobili, appassionato vero. Pizza come Campanelli è un imprenditore ambizioso e credo che Bosco gli abbia prospettato un programma altrettanto ambizioso. Non voglio nemmeno pronunciare quella lettera, ma si sta progettando qualcosa di importante. Pizza oltre ai soldi porterà un aiuto a Bosco che non è più solo grazie anche a Campanelli di Lc mobili. Lorenzo è un vincente, uno che ci mette passione, e ripeto, finalmente un pesarese si è avvicinato. Se lo facessero anche gli altri, allora davvero potremmo...". Esulta tutto il gruppo del Porto di cui si fa interprete Alberto Rossi: "Lc mobili è dentro con il cuore in questa storia, una garanzia. Ora arriva Pizza, fantastico. Se l’ambizione di Lorenzo è quella che ha avuto con il calcio a 5 e con Loreto, allora porta un valore aggiunto. Lorenzo è un vincente, non può altro che far sognare ancora di più tutti pesaresi che amano la Vis, affiancando un grande presidente come Bosco. Con lui, Pizza, Campanelli e speriamo altri sponsor, la Vis può fare quello che non ha mai fatto finora e non dico altro". Luigi Bartolucci, il grande tifoso della Vis che ogni domenica fa la cronaca in diretta al figlio Luca con problemi alla vista: "Non conosco Pizza come persona, ma come sponsor sì: arriva un imprenditore che ha vinto, un vincente come penso lo sia Campanelli che si è molto appassionato. Conta la passione, oltre ai soldi". Per i tifosi storici il pensiero di Roberto Bizzocchi: "Lorenzo Pizza è sempre stato un tifoso, lo portai a Riccione con me a vedere la partita da bambino: grande acquisto, porte aperte a chi si innamora della Vis come Campanelli che con Lc mobili è una garanzia. Ora si può sognare, con loro, Bosco e Stellone la B è alle porte, è solo questione di tempo".

d.e.