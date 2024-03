Lo Spoleto conquista una vittoria d’oro. Escobar piega l’Olympia Thyrus nel finale

SPOLETO

SPOLETO: Cherubini 6,5, Colarieti 7, Brevi 7, Annibaldi 6,5, Monesi 7 (9’st Colalelli 6,5), Escobar 8, Piancatelli 7 (13’st Sabatini), Priorelli 6,5 (31’st Bengala), Giustini 7,5 (34’st Tomasco), Kola 6,5, Tomassoni 7 (17’st Di Nicola). (Guerri, Paganelli, Pierini, Vukaj, Sabatini). All. Restani

OLYMPIA THYRUS: Quaranta 6, Kola 6,5, Dita 6, Mengoni 6, Mencarino 6, Federici 6,5, Poggi 6 (42’st Rako), Grassi 6, Gesuele 6,5, Agostini 5,5, Sugoni 6 (31’st Filipponi).(Pitaro, Siragusa, Giubilei, Sugoni A, Vaccaro).All. Sugoni M

Arbitro: Mykhaylo Nykolyn di Gubbio

Reti: 31’pt Giustini, 2’st Gesuele, 49’ Escobar

SPOLETO – Tre punti importantissimi per lo Spoleto, che in pieno recupero, grazie ad un gol di Escobar, supera l’Olympia Thyrus. I biancorossi di casa si allontanano dall’ultimo posto in classifica ed agganciano il Lama, mentre i ternani sono costretti a fermarsi e rimangono in zona play out a -3 dalla Narnese. Mister Brevi, squalificato, conferma l’undici di Castiglione del lago, mentre il collega Sugoni in avanti schiera l’ex Gesuele. È lo Spoleto a partire meglio con un colpo di testa di Kola su cross di Tomassoni, che finisce tra le braccia di Quaranta. Una deviazione al volo di Priorelli non inquadra lo specchio. Timida la risposta ospite che la 25’ prova dal vertice sinistro dell’area con Sugoni, Cherubini controlla con facilità. Il vantaggio biancorosso arriva al 31’, Tomassoni servito su angolo spara in area un cross dalla sinistra e Guistini di testa infila Quaranta. Al 43’ si fa vedere Gesuele, ma il suo destro dal limite è al lato, poi Kola da posizione favorevole non inquadra lo specchio. Si riparte e per lo Spoleto la doccia fredda arriva subito dopo 2 minuti con Gesuele che, servito in profondità sulla destra, entra in area ed incrocia in rete per l’1 a 1. L’Olympia ci crede e su angolo Kola colpisce la traversa. Risponde Colalelli con un tiro-cross dalla sinistra che rimbalza sulla parte superiore della traversa. Ternani in avanti prima Sugoni da posizione ravvicinata spara alto di sinistro, poi Gesuele solo davanti a Cherubini conclude sul lato opposto. Al 45’ l’Olympia sbaglia con Agostini. Al 48’ Escobar firma il 2 a 1 finale. D. M.