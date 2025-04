Lorenzo Braconi: Rammarico per i Gol Mancati e la Sconfitta del Castelfidardo

Il ritorno dopo la squalifica poteva essere sicuramente migliore per Lorenzo Braconi. Che giovedì nello stadio dei Marsi è andato vicino al gol almeno in un paio di occasioni. Nel primo tempo e nel secondo. Nella frazione iniziale solo il palo ha impedito all’attaccante fidardense di esultare. "Ho tirato, me l’ha deviata un difensore, la palla è andata a colpire il palo interno, invece di entrare è rimasta sulla linea" spiega Braconi. Nel secondo tempo a pochi passi dalla porta invece il numero 9 non è riuscito di testa a inquadrarla. "Arrivavo in corsa, ero un po’ scoordinato, mi era rimasto poco specchio della porta". Insomma tanto rammarico e rimpianti non solo per i gol mancati, ma anche per i punti lasciati per strada vista poi la pesante sconfitta maturata contro l’Avezzano (4-0). "Vogliamo chiedere scusa soprattutto ai tifosi"" attacca così Lorenzo Braconi. "È stata una bruttissima sconfitta - continua l’attaccante, 23 anni -. Dopo un primo tempo dove abbiamo tenuto bene il campo, avuto occasioni e concesso davvero poco, nel secondo siamo partiti bene poi abbiamo subito il gol. Lo svantaggio forse ci ha messo troppa foga di andare a riprendere la partita. Abbiamo lasciato troppo spazio e occasioni agli avversari". Adesso il Castelfidardo non dovrà sbagliare le due partite restanti: ad Ancona e in casa contro la Fermana. "Dobbiamo rimanere concentrati, è tutto nelle nostre mani". Non una Pasqua comunque serena in casa Castelfidardo. Nessuno si aspettava una situazione simile, con i playout arrivati a soli due punti. "Ora ci aspettano due partite dove potevamo essere tranquilli e invece le dovremo affrontare con il coltello tra i denti e provare a fare il massimo, cercando di portare più punti a casa". E sulla carta, almeno la prima, non sarà agevole. "Troveremo l’Ancona, un’ottima squadra e soprattutto è l’Ancona".