L’Orvietana cala il tris. Superata l’Ostiamare

ORVIETANA

3

OSTIAMARE

1

ORVIETANA: Rossi, Paletta, Caravaggi (87’ Martini), Ricci, Congiu, Berardi, Marchegiani (68’ Sforza), Manoni (68’ Quintero), Panattoni, Proia, Caon (85’ Vincenzi). All. A. Rizzolo

OSTIAMARE: Morlupo, Pinna, Quali (62’ Perroni), Barlafanti (57’ Di Francesco), Senesi, Lazzeri (80’ Peres), Rasi, Angiulli, Calvo (80’ Morano), Persichini, Mercuri (74’ De Crescenzo). All.: Minincleri

Arbitro: Lorenzo Moretti di Cesena (D’Ovidio-Serenellini)

Marcatori: 10’Panattoni (O) (r), 54’ Persichini (OM), 67’ Marchegiani, 78’ Congiu (O)

ORVIETO – "Lavoro, sacrificio, testa bassa". Sono le parole con le quali, Antonio Rizzolo, fotografa molto bene l’affermazione dell’Orvietana sull’Ostiamare. Lavoro ne è servito tanto, con il sacrificio i biancorossi sono riusciti a tener testa e battere un avversario forte e importante, testa bassa perché è stato il grande impegno a consentire l’impresa. Di tale voce si è trattato, specie dopo la partenza arrembante dei litorali a far risaltare la bravura di Rossi superatosi in entrambe le occasioni. Improvvisa, dopo 10’, arriva la prima svolta. Marchegiani innesca l’azione che porta al penalty, quando il gomito di Pinna impatta la palla calciata da Panattoni, firmatario della trasformazione precisa e imparabile. Persichini alimenta subito la reazione con un’acrobazia sventata ancora dal numero uno di casa. Il vantaggio serve all’Orvietana per trovare morale e coesione, in particolare a centrocampo, cui riesce bene filtrare per poi dare il via alle ripartenze con riferimento un Proia in grande spolvero. Panattoni, Caon e Marchegiani si muovono bene, Berardi e Congiu sono puntuali, Caravaggi e Paletta attaccano bene sulle due fasce.

La ripresa vede ancora una buona partenza degli ospiti che vanno vicini al pareggio con un colpo di testa di Rasi. La parità arriva al 54’. Barlafani colpisce la base del palo, Persichini insacca sulla ribattuta. I biancorossi sembrano perdere certezze con lo spettro di quanto accaduto a Grosseto che pare adombrarsi. Caravaggi e Marchegiani, i più giovani insieme a Rossi, hanno, però, idee opposte. Il terzino penetra in area e, di destro, manda la palla sul palo. Marchegiani fa il falco e spedisce la palla nel sacco. L’Orvietana ritrova la voglia e la forza per combattere. Non arretra e trova la terza rete: Proia calibra bene un calcio piazzato verso Congiu che segna di testa.

Roberto Pace