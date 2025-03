L’Osimana a Urbania per la gloria. I Portuali sperano nei playout

L’Osimana sale a Urbania con i tre punti in palio che valgono poco. Contava di più a novembre in Coppa Italia quando i senzatesta hanno buttato via sul proprio campo la qualificazione alla finale dopo aver vinto all’andata in trasferta. Poi in casa si presero i tre punti in campionato con un’invenzione di Triana. Oggi i giallorossi saliranno privi di varie pedine, in primis capitan Patrizi e Bambozzi squalificati. Chissà che non sia la volta buona per vedere qualche giovane in campo dove non potrà mancare Alessandroni, a caccia del trono di capocannoniere dell’Eccellenza per la seconda stagione di fila. Torna in campo dopo il turno di riposo un Fabriano Cerreto atteso a Montegranaro senza tanti pensieri visto che i cartai, nonostante il turno di riposo osservato nell’ultima giornata, sono già certi della permanenza in Eccellenza. Chi osserva in questo fine settimana il turno di riposo sono i Portuali reduci da una crisi infinita (nove sconfitte consecutive) che sperano ancora nel miracolo di acciuffare i playout. ECCELLENZA, 28esima giornata. Oggi (ore 16): Atletico Mariner-Montefano (ore 15), Maceratese-Chiesanuova (ore 15), K Sport Montecchio Gallo-Monturano, Montegranaro-Fabriano Cerreto, Matelica-Urbino, Sangiustese-Tolentino, Urbania-Osimana. Riposa: Portuali Ancona. Classifica: K-Sport Montecchio Gallo e Maceratese 53; Chiesanuova 47; Tolentino 44; Urbino 43; Sangiustese e Osimana 36; Montegranaro 35; Urbania, Montefano e Fabriano Cerreto 31; Matelica 28; Monturano 21; Portuali Ancona e Atletico Mariner 15. Prossimo turno: Chiesanuova-Urbania, Fabriano C.-Sangiustese, Montecchio G.-Maceratese, Montefano-Matelica, Osimana-A.Mariner, Portuali-Montegranaro, Tolentino-Urbino. Riposerà: Monturano.