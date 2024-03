Arrestato Luca Sasanelli, attaccante del Pescara. È accusato di violenza domestica

Roma, 5 marzo 2024 – L'attaccante del Pescara Luca Sasanelli è stato arrestato nell'hotel dove si trovava in ritiro con i compagni di squadra in vista del match di campionato contro la Recanatese in programma domani sera alle 20.45. Sul giovane classe 2004 penderebbero accuse di violenza privata.

Al momento il giocatore si trova agli arresti domiciliari. Originario di Bari, Sasanelli è arrivato dall'Adria e ha siglato un contratto con gli abruzzesi fino al 2027.

L'episodio arriva in un momento di tensione attorno alla squadra, dopo che nei giorni scorsi erano stati esposti alcuni manichini allo stadio con il volto del presidente Sebastiani. Il club intanto ha diramato una nota in cui chiarisce la sua posizione in merito alla vicenda che coinvolge il proprio tesserato: "La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali".