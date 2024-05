Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Milano, 18 maggio 2024 – Ultime due giornate di campionato per Inter e Lazio che si affronteranno domenica pomeriggio, alle 18, allo stadio Meazza di San Siro. Nerazzurri già campioni d’Italia e con la seconda stella che sarà cucita a breve sul petto, Lazio che invece insegue un piazzamento europeo e soprattutto il sorpasso sulla Roma che è distante un solo punto in classifica. Difficile pensare al quinto posto Champions con l’Atalanta a più quattro e una partita da recuperare, ma di sicuro Tudor vuole continuare a fare punti fino alla fine, perché la sua Lazio, da quando è arrivato, sarebbe prima in classifica. Inzaghi, invece, smaltita la scoppola di Reggio Emilia, ha avuto una rapida ripresa a Frosinone, vittoria perentoria, e medita di schierare la miglior formazione anche contro la sua ex squadra. Sarà partita vera in cui i campioni d’Italia non vorranno fare regali ad una Lazio desiderosa di Europa.

Probabili formazioni

Inzaghi con il consueto 3-5-2, ma nonostante lo scudetto acquisiti giocheranno i titolari. Spazio a Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa, laterali saranno Darmian e Dimarco, regista Calhanoglu con Mkhitaryan e Barella ai lati. In avanti, manco a dirlo, Lautaro e Thuram. Nella Lazio 3-4-2-1 con Patric, Casale e Gila davanti a Provedel, in mezzo Marusic e Pellegrini in fascia, Kamada e Rovella centrali. In attacco Felipe Anderson e Luis Alberto agiranno alle spalle di Castellanos.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Kamada, Rovella, Pellegrini; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Precedenti e curiosità da Opta

L’Inter ha vinto le ultime due partite contro la Lazio in campionato e non ottiene più successi di fila contro i biancocelesti in Serie A dal periodo tra il 2008 e il 2010: quattro in quel caso, con José Mourinho alla guida. L’ultimo successo della Lazio contro l’Inter al Meazza in campionato risale al 31 marzo 2019 (1-0 con gol di Sergej Milinkovic-Savic); da allora, quattro successi consecutivi dei nerazzurri in gare casalinghe contro i biancocelesti in Serie A, con uno score complessivo di 9-3. L’Inter ha guadagnato 92 punti in 36 gare di questo campionato; in caso di successo in entrambe le ultime due giornate i nerazzurri salirebbero a quota 98, stabilendo il loro record assoluto di punti in una singola stagione di Serie A (superando appunto i 97 del 2006/07). Dal debutto con i biancocelesti di Igor Tudor (30ª giornata), la Lazio ha guadagnato 16 punti in sette partite di Serie A, record al pari di Inter e Atalanta. In più, solo il Bologna (due) ha subito meno gol dei capitolini (quattro) nel periodo. Lautaro Martinez ha segnato 24 gol in questo campionato, nel XXI secolo solo due giocatori dell’Inter hanno realizzato almeno 25 reti in una singola stagione di Serie A: Mauro Icardi (29 nel 2017/18) e Zlatan Ibrahimovic (25 nel 2008/09).

Le parole di Igor Tudor

Igor Tudor da quando è arrivato ha ottenuto il punteggio migliore in Serie A, ovvero 16 punti in sette partite, al pari di Inter e Atalanta. Insomma, c’è di peggio. A San Siro una prova del nove per i biancocelesti che dovranno rapportarsi con la capolista: “Sappiamo che giocheremo contro la squadra più forte d’Italia e che sta giocando un calcio bello e concreto - le sue parole - Sono la miglior squadra, hanno meritato tutto e stanno facendo un grande lavoro di risultati e programmazione. Continuano a crescere e noi andremo per fare del nostro meglio sapendo che ci sono sei punti in palio che ci diranno in quale competizione parteciperemo”. Ma nonostante un rendimento importante qualche critica sulla Lazio è arrivata, anzi spesso si dice che riesce a vincere con le piccole ma non con le grandi. Tudor non ci sta: “Si mettono già le etichette dopo dieci giornate - la risposta del tecnico - Abbiamo giocato con Juve e Roma, poi contro il Genoa e e in trasferta a Monza, due squadre molto difficili e andate a vedere i punti che hanno fatto le altre. Non possiamo fare queste analisi, abbiamo giocato quattro partite con grandi squadre, due gare di medio livello e tre piccole”. Tudor vede dunque una crescita importante dei suoi, anche se il calcio va verso una velocità e una accelerazione di base che ogni atleta deve avere. Qui si scava il solco con la Premier dove tutto sembra più veloce: “Quando si parla di fisicità non si fa riferimento solo ai centimetri, ma anche al motore, alla gamba, la potenza e l’accelerazione - l’analisi di Tudor - In Premier sembra vadano più veloci e il calcio va in questa direzione. Quelli che sono bravi e veloci però costano tanto e per questo vanno tutti in Premier”. Lazio dunque a caccia della Roma, che sta un punto sopra, mentre per la Champions League la corsa sull’Atalanta appare difficile con quattro punti da recuperare e la Dea che ha tre partite da giocare con il recupero a fine campionato contro l’Atalanta. In ogni caso, i biancocelesti il prossimo anno saranno in Europa e servirà una rosa profonda per la tripla competizione.

Orari tv

Inter-Lazio si disputerà domenica 19 maggio alle 18 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.