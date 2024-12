Partite Serie A, giornata 17: probabili formazioni, orari e dove vederle in tv

Milano, 19 dicembre 2024 - Archiviata la Coppa Italia è di nuovo tempo di serie A, che si appresta a vivere la sua 17esima giornata. Il turno verrà inaugurato da Verona-Milan, l'unica gara in programma venerdì. Sabato scendono in campo, entrambe in trasferta, Napoli e Lazio, rispettivamente contro Genoa e Lecce, mentre il Torino sfida in casa il Bologna. Domenica ecco un impegno cruciale per la Roma, che ospita il Parma. Altro scontro diretto importante in chiave salvezza è quello fra Venezia e Cagliari. La capolista Atalanta attende l'Empoli, mentre la Juventus va a Monza. Lunedì tocca a Fiorentina e Inter, che accolgono Udinese e Como.

Il programma delle gare e dove vederle

Hellas Verona-Milan: venerdì 20 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Torino-Bologna: sabato 21 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Genoa-Napoli: sabato 21 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lecce-Lazio: sabato 21 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Roma-Parma: domenica 22 dicembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Venezia-Cagliari: domenica 22 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Empoli: domenica 22 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Monza-Juventus: domenica 22 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Udinese: lunedì 23 dicembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Inter-Como: lunedì 23 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Hellas Verona-Milan

Verona (4-2-3-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua; Belahyane, Duda; Lazovic, Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca. Torino-Bologna

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano. Genoa-Napoli

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Lecce-Lazio

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. Roma-Parma

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala. All. Ranieri

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia. Venezia-Cagliari

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Altare, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola. Atalanta-Empoli

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa. Monza-Juventus

Monza (4-3-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Sensi, Caprari; Mota. All. Nesta.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta. Fiorentina-Udinese

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Atta, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Davis. All. Runjaic. Inter-Como

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.

Le designazioni arbitrali

Hellas Verona-Milan: arbitro Marinelli, assistenti Del Giovane e Pagliardini, IV Ufficiale Perri, VAR Serra, AVAR Chiffi;

Torino-Bologna: arbitro Piccinini di Forlì, assistenti Yoshikawa e Fontani, IV Ufficiale Abisso, VAR Mazzoleni, AVAR Gariglio;

Genoa-Napoli: arbitro La Penna di Roma 1, assistenti Mondin e Vecchi, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Doveri, AVAR Chiffi;

Lecce-Lazio: arbitro Manganiello di Pinerolo, assistenti Carbone e Peretti, IV Ufficiale Tremolada, VAR Meraviglia, AVAR Fabbri;

Roma-Parma: arbitro Di Bello di Brindisi, assistenti Lo Cicero e Fontemurato, IV Ufficiale Galipò, VAR Di Paolo, AVAR Camplone;

Venezia-Cagliari: arbitro Guida di Torre Annunziata, assistenti C.Rossi e Trinchieri, IV Ufficiale Zufferli, VAR Marini, AVAR Sozza;

Atalanta-Empoli: arbitro Feliciani di Teramo, assistenti Costanzo e Perrotti, IV Ufficiale Arena, VAR Ghersini, AVAR Doveri;

Monza-Juventus: arbitro Massa di Imperia, assistenti Colarossi e Giallatini, IV Ufficiale Crezzini, VAR Fabbri, AVAR Maresca;

Fiorentina-Udinese: arbitro Marcenaro di Genova, assistenti Bindoni e Tegoni, IV Ufficiale Cosso, VAR Pezzuto, AVAR Maresca;

Inter-Como: arbitro Giua di Olbia, assistenti Baccini e Capaldo, IV Ufficiale Rutella, VAR Maggioni, AVAR Sozza

Atalanta 37; Napoli 35; Inter* 34; Fiorentina*, Lazio 31; Juventus 28; Bologna* 25; Milan 23; Udinese 20; Empoli, Torino 19; Roma, Genoa, Lecce 16; Parma, Como, Verona 15; Cagliari 14; Monza, Venezia 10

*una gara da recuperare

