Serie A: la metà delle squadre del nostro campionato è di proprietà americana

Milano, 30 novembre 2024 – Continua l’espansione delle proprietà del Nord America in Serie A, con il Verona che è molto vicino ad essere la prossima società di Serie A che passerà ad un fondo americano. Intorno alla fine del 2024, infatti, dovrebbe essere ufficializzata la cessione della società al fondo texano Presidio Inventors, per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. La società in questione ha sede ad Austin, in Texas, e opera in vari settori, dalla finanza all’immobiliare, passando per l’entertainment e le tecnologie. I discorsi riguardo la cessione del club scaligero vanno avanti ormai da un anno e, tra alti e bassi, la fumata bianca sembra essere vicina, con il prossimo mese che sarebbe stato indicato come quello decisivo per il cambio di proprietà. Il progetto degli americani comprenderebbe il rilancio del brand a livello sportivo e finanziario e anche la costruzione del nuovo stadio, in modo da offrire ai tifosi un impianto più moderno e funzionale rispetto all’attuale Bentegodi, in attività dal 1963.

Qualora la cessione dovesse andare in porto, con altissime possibilità, gli scaligeri diventerebbero il decimo club italiano a passare ad un fondo del Nord America, ma quali sono gli altri? Il primo da citare è sicuramente il Milan, che il 31 agosto del 2022 è passato nelle mani del RedBird Capital Partners per una cifra di circa 1,2 miliardi di euro: il fondo americano, con sede a New York, oltre i rossoneri controlla anche il Tolosa Fc, dimostrando un deciso interesse per il mondo del calcio. Poi è il turno dell’Inter, che lo scorso 22 maggio è passato da Steven Zhang al fondo Oaktree, società con sede principale a Los Angeles che controlla il 99,6% delle quote del club nerazzurro. Anche nella capitale è stata piantata la bandierina dell’America, dato che il 17 agosto del 2020 la Roma è diventata ufficialmente proprietà dei Friedkin per una cifra di 591 milioni di dollari, mentre il Genoa è passato al fondo statunitense 777Partners nel settembre del 2021, dopo una gestione di diciotto anni di Enrico Preziosi. Il presidente del Venezia, invece, è Duncan Leigh Niederauer, newyorkese classe 1959, e la società che controlla i lagunari è la VFC Newco 2020 LLC, e la Fiorentina è sotto il controllo dell’italo-americano Rocco Commisso. Il Parma è di proprietà del Krause Group, con Kyle Krause al vertice della società ducale, mentre l’Atalanta ha come azionista della società Stephen Pagliuca, che è co-proprietario anche della franchigia NBA dei Boston Celtics. Infine, poi, c’è il Bologna, che dal 2014 è controllata dal canadese Joey Saputo, presidente anche del Montreal Impact, squadra che milita in MLS.