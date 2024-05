De Ketelaere e Scamacca portano l’Atalanta in Champions: Lecce sconfitto 2-0

Lecce, 18 maggio 2024 – Il Lecce già matematicamente salvo riceve l'Atalanta che ha bisogno dei tre punti per centrare la qualificazione in Champions League. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Gasperini sarebbe certa del quinto posto, inoltre si porterebbe a un solo punto da Juventus e Bologna. Si gioca in un Via del Mare addobbato a festa per l'ultimo appuntamento casalingo dei giallorossi, dove il tecnico dei salentini Luca Gotti vuole togliersi un'altra soddisfazione: battere i nerazzurri, cosa che ancora non gli è mai riuscita. Lato formazioni, classico 4-4-2 per Luca Gotti che sceglie Gonzalez al posto di Oudin, per avere un palleggiatore in più, anche per evitare il pressing atalantino. Dall'altra parte, Gasperini (oggi sostituito da Tullio Gritti in panchina) oltre agli assenti De Roon, Kolasinac, Holm e Koopmeiners, lascia in panchina anche Ederson, Carnesecchi e Ruggeri. Il 3-4-1-2 vede quindi Musso tra i pali, il giovane Bonfanti con Toloi e Hien dietro, Scalvini in mediana con Pasalic ed El Bilal Touré a far coppia con Scamacca davanti. Tutti agli ordini di Antonio Rapuano.

Primo tempo

Ci prova subito Aleksej Miranchuk al 4' che si accende, fa tutto da solo fino al limite dell'area e calcia con Falcone che respinge. Ancora Atalanta, questa volta Pasalic chiama al grande intervento Falcone: Dorgu sbaglia tutto e regala palla a Scamacca che va subito da El Bilal, inserimento di Pasalic, servizio e tocco sotto per saltare il portiere ma l'estremo difensore del Lecce c'è. Si sveglia anche il Lecce che vuole chiudere in bellezza davanti ai suoi tifosi: Gallo porta palla sulla sua fascia di competenza, vede il taglio di Piccoli e lo serve sfruttando una copertura non perfetta di Bonfanti, Piccoli calcia forte ma non riesce a battere Musso. Ci riprova subito dopo Piccoli che questa volta viene servito da Krstovic, ma ancora Musso dice di no. Si gioca a ritmo alto, partita molto divertente nel primo quarto d'ora. Si fa vedere al tiro anche Scamacca al 18' dopo una bella palla di Miranchuk, ma Falcone risponde nonostante una leggera incertezza. Arriva il primo giallo della partita al 25': ammonito Hateboer per un fallo su Dorgu. Dopo un contrasto con Zappaccosta accusa un problema alla coscia sinistra Gendrey che è costretto al cambio, al suo posto l'ex viola Venuti. Si fa subito vedere con una bella sovrapposizione Lorenzo Venuti, cross a cercare Dorgu sul secondo palo che ci prova al volo ma non centra lo specchio. Giallo anche per El Bilal Touré al minuto 37' per un fallo su Ramadani. Scamacca apre tutto a sinistra per Zappacosta che controlla e si accentra, il 77 calcia ma trova l'opposizione di un difensore, la palla rimane lì e ancora Zappacosta calcia forte ma non preciso. Annullato un gol al Lecce al 45'! Lancio con il contagiri di Ramadani per l'inserimento di Dorgu che tutto solo batte con un bel tocco Musso in uscita, ma l'esterno di Gotti era in fuorigioco. Finisce 0-0 il primo tempo tra Lecce e Atalanta.

Secondo tempo

Ne cambia due Gritti: dentro De Ketelaere ed Ederson, fuori El Bilal e Zappacosta. Cosa si è mangiato Krstovic! Ramadani verticalizza sulla sinistra per Piccoli che crossa, rigore in movimento sbagliato per il montenegrino. Entra e segna Charles De Ketelaere al 47'! Stop e palla in avanti di Scamacca che la serve perfettamente al belga d'esterno, pressione di Gallo che però si rivela inefficace perché il 17 regge e poi fa lo scavetto a Falcone per il vantaggio. Raddoppia subito l'Atalanta! Calcio d'angolo sul primo palo a cercare la testa di Scamacca che anticipa anche Falcone in uscita e la mette dentro per il raddoppio. Cambia completamente la partita in sei minuti al Via del Mare. Cambia subito tre uomini Gotti: dentro Oudin, Blin e Pierotti al posto di Gonzalez, Berisha e Dorgu, servono nuove energie per cercare di svoltare questa partita. Altro calcio d'angolo dove l'Atalanta si rende pericolosa con Hien che stacca di testa sul secondo palo, ma la manda alta. Adesso il Lecce sembra un po' in bambola per i due gol subiti, i padroni di casa provano a ricompattarsi. Esce al 62' Gianluca Scamacca, gol e assist per il 90 dei bergamaschi, al suo posto un difensore come Berat Djimsiti, dunque ora De Ketelaere sarà l'unico riferimento offensivo. Campo anche per Adopo al posto di Pasalic al 68'. L'impressione è che per riaprire questa partita al Lecce serve un episodio, l'Atalanta si copre bene e gestisce con calma ogni pallone sfruttando il tempo come ulteriore alleato. Adopo porta via palla a Ramadani, Miranchuk riceve e la porta fino al limite dell'area, si sgancia Scalvini da centrocampo che sale, riceve e ci prova da lontano col dentro ma non trova la porta. Ultimo cambio Dea con Bakker che prende il posto del giovane Bonfanti che chiude 75 minuti in crescendo, dopo un avvio difficile sicuramente meglio nella ripresa. Rtimo partita ora decisamente basso, con l'Atalanta in controllo che gira palla a centrocampo con qualche incursione palla al piede di Bakker ed Ederson che però non portano a nulla. Sbaglia tutto Toloi che perde palla, Rafia tocca per Piccoli che calcia subito da fuori area ma non trova la porta. Finisce 0-2 tra Lecce e Atalanta, la decidono Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca che riportano ufficialmente gli orobici in Champions League.

Tabellino

Lecce (4-4-2): Falcone, Gendrey (Venuti, 30'), Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gonzalez (Oudin, 54'), Berisha (Blin, 54'), Ramadani (Rafioa, 83'), Dorgu (Pierotti, 54'), Krstovic, Piccoli.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Hien, Bonfanti (Bakker, 75'), Hateboer, Scalvini, Pasalic (Adopo, 68'), Zappacosta (Ederson, 46'), Miranchuk, Scamacca (Djimsiti, 62'), El Bilal (De Ketelaere, 46').

Reti: Charles De Ketelaere (ATA) 47', Gianluca Scamacca (ATA) 53'