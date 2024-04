L’Uefa chiama anche l’argentino Tello. Guida e Orsato agli Europei. Convocati Irrati e Valeri al Var

Sono Marco Guida e Daniele Orsato i due arbitri italiani selezionati per l’Europeo. Ieri il Comitato Arbitrale Uefa ha reso noti i nomi dei 18 arbitri che dirigeranno le 51 partite del campionato al via il prossimo 14 giugno. Guida avrà come guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre gli assistenti di Orsato saranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al Var altri due italiani, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Gli altri arbitri sono Soares Dias, Manzano, Kovacs, Kruzliak, Letexier, Makkelie, Marciniak, Meler, Nyberg, Oliver, Schärer, Siebert, Taylor, Turpin, Vincic e Zwayer. Le nazioni che presenteranno due arbitri, oltre all’Italia, sono Inghilterra, Francia e Germania.

Ci sarà anche un arbitro argentino, Facundo Tello, con i suoi due assistenti.