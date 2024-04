L’Uefa chiama anche l’argentino Tello. Guida e Orsato agli Europei. Convocati Irrati e Valeri al Var Marco Guida e Daniele Orsato sono gli arbitri italiani selezionati per l'Europeo, insieme ad altri 16 colleghi. L'Uefa ha annunciato i nomi dei direttori di gara per le 51 partite in programma.