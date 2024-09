Non solo Roberto Mancini: anche Luigi di Biagio allenerà in Arabia Saudita

Bologna, 31 agosto 2024 – Tutti ricordiamo cosa successe quel 12 agosto del 2023, quando Roberto Mancini decise di rassegnare le dimissioni da commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, dopo il terzo posto conquistato nella Nations League a seguito della vittoria per 3-2 contro l’Olanda padrona di casa. Il percorso di Mancini sulla panchina nazionale italiana, tuttavia, aveva subito un fortissimo scossone a seguito della mancata qualificazione per il mondiale del 2022 in Qatar, e nei mesi successivi a quello che è a tutti gli effetti uno dei più grandi fallimenti della storia dell’Italia calcistica, si è arrivati definitivamente alla rottura. L’addio del mister ex Inter e Manchester City non è stato sicuramente il modo migliore di salutare la nazionale, soprattutto se si pensa all’impresa di luglio 2021, quando Roberto e i suoi ragazzi colorarono d’azzurro il cielo di Wembley, riportando un trofeo internazionale in Italia dopo quel glorioso mondiale del 2006. Tuttavia, dopo le dimissioni dalla nazionale, Mancini non è rimasto fermo per molto tempo: il 27 agosto del 2023, infatti, è stato ufficializzato il suo incarico come allenatore della nazionale saudita, tra lo scalpore generale.

Di Biagio lo segue

Non sono mancate le critiche all’ex allenatore degli azzurri, che, finora, con l’Arabia Saudita ha disputato soltanto una competizione: la Coppa d’Asia 2023, nella quale Roberto e i suoi sono usciti agli ottavi di finale dopo la sconfitta con la Corea del Sud. Nella giornata di oggi è arrivata un’altra notizia: Roberto Mancini non sarà l’unico mister italiano ad allenare in Arabia. Luigi Di Biagio, infatti, raggiungerà l’ex allenatore di Lazio e Inter, e il suo ruolo sarà quello di allenatore della nazionale Under 21 dell’Arabia Saudita. Per Di Biagio non si tratta della prima esperienza in una nazionale giovanile: dal 2013 al 2019, infatti, è stato il commissario tecnico della nazionale Under 21 dell’Italia, con la quale ha conquistato il terzo posto negli europei del 2017 in Polonia. In quella squadra, tra gli altri, erano presenti Gigio Donnarumma, Lorenzo Pellegrini, Domenico Berardi e Federico Chiesa. Di Biagio, inoltre, dal 2011 al 2013 ha ricoperto il ruolo di allenatore dell’Italia U20. Per quanto riguarda, invece, le esperienze con le squadre di club, mister Di Biagio è subentrato a Leonardo Semplici il 10 febbraio del 2020 sulla panchina della SPAL, non riuscendo, però, ad evitare la retrocessione in Serie B. L’altra grande esperienza di Luigi Di Biagio sulla panchina di una squadra di club è stata in Albania alla Dinamo Tirana, squadra che l’allenatore italiano ha guidato dal 2 agosto al 23 ottobre del 2023. Ora è in arrivo un’altra sfida per “Gigi”: riuscirà a far bene sulla panchina dell’U21 saudita?